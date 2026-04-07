Peddapalli: స్మగ్లర్లకు షాక్.. గంజాయి కేసులో కోర్టు కఠిన శిక్ష
Peddapalli: పెద్దపల్లి కోర్టు సంచలన తీర్పు. కారులో పోలీసు బోర్డు పెట్టుకుని గంజాయి తరలిస్తున్న నలుగురు స్మగ్లర్లకు 12 ఏళ్ల జైలు శిక్ష.
Peddapalli: సుల్తానాబాద్, రాజీవ్ రహదారిపై పోలీసు బోర్డు పెట్టుకుని కారులో గంజాయి తరలిస్తూ పట్టుబడ్డ నలుగురు అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్లకు పెద్దపల్లి జిల్లా కోర్టు కఠిన శిక్ష విధించింది. నిందితులకు 12 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు, ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షల భారీ జరిమానా విధిస్తూ గౌరవ న్యాయమూర్తి కె. సునీత గారు మంగళవారం తీర్పు వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగింది?
2019, ఫిబ్రవరి 09న సుల్తానాబాద్ చెరువు కట్ట వద్ద అప్పటి ఎస్ఐ దేవేందర్ మరియు టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం తనిఖీలు చేపట్టారు. కరీంనగర్ వైపు నుంచి వస్తున్న ఒక మారుతి సుజుకి కారును తనిఖీ చేయగా, అందులో పోలీసు బోర్డు అమర్చి ఉండటం గమనించారు. అనుమానం వచ్చి డిక్కీని సోదా చేయగా, సుమారు 144 కిలోల గంజాయి నిల్వలు బయటపడ్డాయి. దీని విలువ అప్పట్లోనే లక్షల్లో ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
నిందితుల వివరాలు:
శిక్ష పడ్డ వారిలో కర్ణాటకకు చెందిన రామ్ గుణాజీ, సయ్యద్ హుసేన్సాబ్ మరియు మెదక్ జిల్లాకు చెందిన కేతావత్ మారుతీ, జాదవ్ విజయ్ కుమార్ ఉన్నారు. వీరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల వద్ద తక్కువ ధరకు గంజాయి కొనుగోలు చేసి, ఎక్కువ లాభాలకు విక్రయించేందుకు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
శిక్ష ఖరారు ఇలా..
అప్పటి సుల్తానాబాద్ సీఐ మహేందర్ రెడ్డి ఈ కేసులో పకడ్బందీగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి చార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ డొంకెన రవి కోర్టులో బలమైన సాక్ష్యాధారాలను ప్రవేశపెట్టి, నిందితులు చేసిన నేరాన్ని నిరూపించారు. వాదోపవాదాల అనంతరం నిందితులు నేరస్తులని తేలడంతో కోర్టు ఈ సంచలన తీర్పునిచ్చింది.
పోలీస్ బృందానికి అభినందనలు
నిందితులకు శిక్ష పడేలా నిరంతరం కృషి చేసిన పెద్దపల్లి డీసీపీ బి. రామ్ రెడ్డి, ఏసీపీ కృష్ణ, సుల్తానాబాద్ సీఐ సుబ్బారెడ్డి, ఎస్ఐ చంద్రకుమార్ మరియు కోర్టు కానిస్టేబుళ్లను రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ అంబర్ కిషోర్ ఝా (IPS) ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మత్తు పదార్థాల అక్రమ రవాణా చేసే వారికి ఈ తీర్పు ఒక హెచ్చరిక అని ఈ సందర్భంగా అధికారులు పేర్కొన్నారు.