Peddapalli: ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్నిటికంటే అత్యున్నతమైనది

Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్‌ మండలం పూసాల పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు సుజాత గారి పదవీ విరమణ సభలో పాల్గొన్న కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 30 March 2026 9:09 PM IST
Peddapalli
Peddapalli: సమాజంలో ఎన్ని వృత్తులు ఉన్నప్పటికీ, రాబోయే తరాన్ని తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్నిటికంటే అత్యున్నతమైనదని మరియు ఉత్కృష్టమైనదని పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ కోయ శ్రీహర్ష గారు పేర్కొన్నారు. సోమవారం సుల్తానాబాద్ మండలం పూసాల ఎం.పి.పి.ఎస్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు శ్రీమతి మిరియాల సుజాత ప్రకాష్ రావు గారి పదవీ విరమణ మహోత్సవానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

​నిబద్ధతకు నిదర్శనం సుజాత గారి సేవలు:

​ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ.. సుజాత గారు తన సుదీర్ఘ సర్వీసులో చివరి రోజు వరకు అదే నిబద్ధతతో, అంకితభావంతో పనిచేయడం అభినందనీయమన్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె పాటించిన సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో కూడిన బోధన విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసిందని కొనియాడారు. విద్యార్థి క్షేత్రంలో ఉంటూ పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం ఆమె పడ్డ తపన ప్రతి ఉపాధ్యాయునికి స్ఫూర్తిదాయకమని కలెక్టర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

​ఘనంగా ఆత్మీయ సన్మానం:

​అనంతరం ఉపాధ్యాయురాలు సుజాత గారిని కలెక్టర్ మరియు ఇతర ప్రముఖులు ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ వీడ్కోలు సభలో ప్రజా ప్రతినిధులు సిద్ధ తిరుపతి, వేగోళం పద్మ - అబ్బయ్య గౌడ్, ఎం.ఇ.ఒ రాజయ్య, TRTF రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కటకం రమేష్, కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎం శ్రీమతి కవిత, రత్నాకర్ రెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, TRTF జిల్లా అధ్యక్షులు గుర్రం శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.

​వివిధ ఉపాధ్యాయ సంఘాల బాధ్యులు మరియు మండలంలోని ఉపాధ్యాయులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై సుజాత గారికి ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలికారు.

PeddapalliKoya SreeharshaSultanabadSujatha Prakash Rao
