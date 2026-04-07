Parigi Tensions Soar: రైతులకు మద్దతు తెలపడం నేరమా: కేటీఆర్
Parigi Tensions Soar: పరిగి నియోజకవర్గంలో భూసేకరణ వివాదం రాజకీయంగా ఉద్రిక్తత రేపుతోంది. బాధిత రైతులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తున్న విపక్ష నేతల అరెస్టులు, గృహనిర్బంధాలపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రైతుల హక్కులపై ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ప్రతిపక్షం మండిపడుతోంది.
నేతల అరెస్టులపై కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు
పరిగి ప్రాంతంలో భూసేకరణ బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తున్న తమ పార్టీ నేతలను అరెస్ట్ చేయడం, గృహనిర్బంధం చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని ఆ పార్టీ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ చర్యలను ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. రైతులకు మద్దతుగా నిలబడటం నేరమా? అని ప్రశ్నించారు.
ప్రముఖ నేతల నిర్బంధం వివాదం
మాజీ మంత్రులు హరీశ్ రావు, సబితా ఇంద్రా రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మహేశ్ రెడ్డి, నరేందర్ రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు మెతుకు ఆనంద్ వంటి నేతలను నిర్బంధించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. రైతుల సమస్యలను వినాల్సింది పోయి, విపక్ష నేతలను అడ్డుకోవడం ప్రభుత్వం బలహీనతకు నిదర్శనమని విమర్శించారు.
ఉద్యమ స్ఫూర్తి కొనసాగుతుందని స్పష్టం
అరెస్టులు, కేసులు తమకు కొత్త కాదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం నుంచి ఇలాంటి ఎన్నో ఆంక్షలను ఎదుర్కొన్నామని గుర్తుచేశారు. ఎప్పుడూ ప్రజల పక్షానే నిలబడతామని, రైతుల కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలిపారు.
భూసేకరణపై తీవ్ర వ్యతిరేకత
పరిగిలో పారిశ్రామిక పార్కు పేరుతో రైతుల అనుమతి లేకుండా బలవంతంగా భూములు సేకరిస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఈ ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధిత రైతులకు అండగా నిలుస్తామని, అవసరమైతే పెద్ద స్థాయిలో పోరాటానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు.
హరీశ్ రావు గృహనిర్బంధం.. రాజకీయ వేడి
పరిగి ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావును పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేయడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. దీనిపై హరీశ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. తమను అడ్డుకోవడం ద్వారా రైతుల సమస్యలను దాచిపెట్టలేరని అన్నారు.
పేదల భూములపై దండయాత్ర ఆరోపణలు
ప్రభుత్వం పేదల భూములను లాక్కుంటోందని హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. వికారాబాద్, భువనగిరి ప్రాంతాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు చెందిన భూములను పారిశ్రామిక పార్కుల పేరుతో తీసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఎన్నికల హామీలను విస్మరించి తక్కువ పరిహారంతో భూములను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.