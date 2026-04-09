Nizamabad: తల్లి మందలించిందని 50 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కిన బాలుడు.. 'ఆపరేషన్ కవచ్'తో..
తల్లి మందలించిందని ఇంటి నుంచి సైకిల్పై పారిపోయిన 14 ఏళ్ల బాలుడు. నిజామాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వరకు 50 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
చిన్న పిల్లల మనస్తత్వాలు ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయో, ఆవేశంలో వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటాయో నిరూపించే ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. తల్లి మందలించిందనే మనస్తాపంతో ఓ 14 ఏళ్ల బాలుడు ఏకంగా 50 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్పై జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించి అందరినీ విస్మయానికి గురిచేశాడు.
పంతంతో అర్ధరాత్రి ప్రయాణం
నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని వినాయక్నగర్కు చెందిన సదరు బాలుడిని మంగళవారం మధ్యాహ్నం తల్లి ఏదో విషయమై మందలించింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన బాలుడు పంతానికి పోయి, ఎవరికీ చెప్పకుండా తన సైకిల్పై ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు. నిజామాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి వైపు జాతీయ రహదారిపై సుమారు 50 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ తొక్కుతూనే ఉన్నాడు.
దేవునిపల్లి పోలీసుల అప్రమత్తత
మంగళవారం అర్ధరాత్రి 11 గంటల సమయంలో కామారెడ్డి సమీపంలోని టేక్రియాల్ జంక్షన్ వద్ద దేవునిపల్లి పోలీసులు 'ఆపరేషన్ కవచ్' కింద వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ చీకట్లో ఒంటరిగా సైకిల్పై వస్తున్న బాలుడిని గమనించిన పోలీసులు అనుమానంతో ఆపి ప్రేమగా పలకరించారు. పోలీసుల ఆరాలో ఆ బాలుడు పారిపోయి వచ్చిన విషయం బయటపడింది.
తల్లిదండ్రుల చెంతకు..
వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు బాలుడి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. కుమారుడి కోసం గాలిస్తూ ఆందోళనలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు బుధవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్నారు. బాలుడికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. కుమారుడిని చూడగానే వారు కన్నీటి పర్యంతమవుతూ పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పోలీసులకు ఎస్పీ ప్రశంసలు
నేరాల నియంత్రణతో పాటు పౌరుల రక్షణే 'ఆపరేషన్ కవచ్' ముఖ్య ఉద్దేశమని జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర పేర్కొన్నారు. మానవీయ కోణంలో స్పందించి బాలుడి ప్రాణాలను, భవిష్యత్తును కాపాడిన దేవునిపల్లి పోలీసు సిబ్బందిని ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.