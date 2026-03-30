Rajanna Sircilla: మిడ్ మానేరులో ఆగని సందడి.. 10 గేట్లు ఎత్తివేత!
Rajanna Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్ తాజా అప్డేట్. నిలిచిన ఇన్ఫ్లోలు, 10 గేట్ల ద్వారా 1810 క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: బోయిన్ పల్లి మండలంలోని మిడ్ మణైర్ రిజర్వాయర్ తాజా పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే, ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటలకు రిజర్వాయర్ నీటి స్థాయి +309.40 మీటర్లు, మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం 27.55 TMC, ప్రస్తుత నిల్వ 10.480 TMC గా ఉంది.
ఈ రోజు ఇన్ఫ్లోలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. సింగిల్ యూజ్ ప్లాంట్ (GPH) మరియు SRSP నుంచి కూడా ఏ ప్రవాహం లేదు. మణైర్, మూలవాగు, FFC ఇన్లెట్ల నుంచి ప్రవాహం లేదు.
రిజర్వాయర్ నుండి మొత్తం 1810 క్యూసెక్ నీరు విడుదల అవుతోంది. ఇందులో ముఖ్యంగా:
రైట్ గేట్ ద్వారా 1000 క్యూసెక్
రైట్ మిడ్ కేం 550 క్యూసెక్
లెఫ్ట్ మిడ్ కేం 5 క్యూసెక్
Evaporation ద్వారా 210 క్యూసెక్
MB ద్వారా 45 క్యూసెక్
ఇవన్నీ కలిపి మొత్తం 1810 క్యూసెక్. ఇతర గేట్లు (Pkg-9, Pkg-10, GCLS, R/S) ద్వారా ఈ రోజు నీటి విడుదల లేదు.
స్పిల్వే గేట్లలో 25 గేట్లలో 10 గేట్లు తెరవబడ్డాయి, ఇవి గేట్లు 9 నుండి 18 వరకు, ప్రతి గేట్ 0.5 మీటర్లు ఎత్తులో, నీటిని వదులుతున్నారు. R/S గేట్లు ఈ రోజు తెరవబడలేదు.