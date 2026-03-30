Home తెలంగాణHyderabad: ఫర్నిచర్ షాపులో పేలిన సిలిండర్లు.. పోలీస్ అధికారికి గాయాలు!

Hyderabad: ఫర్నిచర్ షాపులో పేలిన సిలిండర్లు.. పోలీస్ అధికారికి గాయాలు!

Hyderabad: హైదరాబాద్ ఆసిఫ్ నగర్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం. ఫర్నిచర్ షాపులో ఎగసిపడిన మంటలు. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు ధాటికి ఏఎస్ఐ రామ్‌చందర్ స్పృహతప్పి పడిపోవడంతో ఆస్పత్రికి తరలింపు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 30 March 2026 11:00 AM IST
Hyderabad
X

Hyderabad: ఫర్నిచర్ షాపులో పేలిన సిలిండర్లు.. పోలీస్ అధికారికి గాయాలు!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఆసిఫ్‌ నగర్‌లోని ఓ ఫర్నేచర్‌ షాపులో మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ASI రామ్‌చందర్ బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. అదే సమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు సైతం పేలడంతో.. మంటలు తీవ్రతరం అయ్యాయి. ఈ భారీ పేలుడు శబ్దంకు ASI స్పృహ కోల్పోగా.. అతన్ని పోలీస్‌ సిబ్బంది ఆస్పత్రికి తరలించారు. రంగంలోకి దిగిన ఫైర్‌ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు.

HyderabadAsif NagarRamchander
హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X