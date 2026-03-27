Mangapeta: ట్రాఫిక్ నరకం.. రైల్వే గేటు వద్ద వాహనాల బారులు!
Mangapeta Railway Gate Traffic Issue: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం మంగపేట రైల్వే గేటు వద్ద ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మంగపేట రైల్వే గేటు T/29 వద్ద గేటు మూసివేత కారణంగా సుమారు 45 నిమిషాల పాటు జగిత్యాల జాతీయ రహదారి మరియు కరీంనగర్ జాతీయ రహదారి మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా నిలిచిపోవడం సాధారణమైంది.
ప్రత్యేకంగా గ్రానైట్ రాళ్లను తరలించే గూడ్స్ రైలు ఈ మార్గంలో రాకపోకలు జరపడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది. నమిలికొండ రైల్వే గేటు వరకు వెళ్లిన గూడ్స్ రైలు తిరిగి వెనక్కి రావాల్సి రావడంతో, రెండు వైపులా వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఇంకా వారంలో మూడు రోజుల పాటు ఉదయం సమయాల్లో ఖాళీ గూడ్స్ రైలు మరియు గ్రానైట్ లోడుతో వెళ్లే రైళ్లు రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య మరింత పెరుగుతోంది. దాదాపు 45 నిమిషాల నుండి గంట వరకు రహదారులపై వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోతున్నాయి. అత్యవసర సేవలకు కూడా అంతరాయం కలుగుతోంది. వెంటనే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి, రైల్వే గేటు వద్ద ఓవర్బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టి ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మొత్తానికి, మంగపేట రైల్వే గేటు వద్ద కొనసాగుతున్న ఈ ట్రాఫిక్ సమస్య ప్రజల దైనందిన జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుండగా, అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.