Liquor Prices: మందుబాబులకు ధరల సెగ: మే నుంచి పెరగనున్న మద్యం, బీర్ల ధరలు!
Liquor Prices: రాష్ట్రంలో మద్యం ప్రియులకు షాక్! మే నెల నుంచి మద్యం, బీర్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం, ఖాళీ సీసాల కొరతతో ధరల పెంపునకు డిస్టిలరీల డిమాండ్.
Liquor Prices: రాష్ట్రంలోని మద్యం ప్రియుల జేబులకు చిల్లు పడనుంది. వచ్చే నెల (మే) నుంచి మద్యం, బీర్ల ధరలు గణనీయంగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని మద్యం ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోంది.
ధరల పెంపునకు ప్రధాన కారణాలు:
మద్యం ధరల పెంపు వెనుక ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
గాజు సీసాల కొరత: పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా సహజవాయువు సరఫరా దెబ్బతిన్నది. దీనివల్ల గాజు సీసాల తయారీ ఖర్చు పెరిగి, దేశీయంగా ఉత్పత్తి 40 శాతం పడిపోయింది. ఫలితంగా ఖాళీ సీసాల ధరలు 20 శాతం పెరిగాయి.
తయారీదారుల విజ్ఞప్తి: ముడిసరుకు భారాన్ని తాము భరించలేమని, ధరలను 12-15 శాతం పెంచాలని డిస్టిలరీ యాజమాన్యాలు ఎక్సైజ్ శాఖను కోరుతున్నాయి.
ప్రభుత్వ కసరత్తు - జ్యుడీషియల్ కమిటీ నియామకం:
తయారీదారుల అభ్యర్థనపై సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం, ధరల సమీక్ష కోసం ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి నేతృత్వంలో జ్యుడీషియల్ కమిటీని నియమించింది. ఈ కమిటీ బాటిల్ సైజ్, బ్రాండ్ రేంజ్ మరియు ట్యాక్స్ వంటి అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించనుంది.
బీర్ల కొరత - పెరుగుతున్న డిమాండ్:
వేసవి కాలం కావడంతో బీర్లకు డిమాండ్ 30 శాతం పెరిగింది. అయితే సరఫరా మాత్రం 20 శాతం తగ్గడంతో ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొరత కనిపిస్తోంది. అల్యూమినియం క్యాన్ల ధరలు కూడా పెరగడంతో, బీర్ల ధరల పెంపు అనివార్యమని కంపెనీలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఎక్సైజ్ శాఖ ఆందోళన: ధరల పెంపు నిర్ణయం ఆలస్యమైతే లేదా సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే బ్లాక్ మార్కెట్ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మొత్తానికి, ఎక్కడో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ యుద్ధం.. ఇక్కడి సామాన్య మద్యం వినియోగదారుడిపై అదనపు భారాన్ని మోపనుంది. మే నెలలో కొత్త ధరలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.