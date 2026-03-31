Kondagattu: కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీ

Kondagattu: మంగళవారం సందర్భంగా కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 3:17 PM IST
Kondagattu
Kondagattu: కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీ

Kondagattu: జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ అధికంగా కనిపిస్తోంది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో బారులు తీరారు. ముఖ్యంగా మంగళవారం హనుమంతుడికి ప్రాధాన్యత ఉన్న రోజు కావడంతో జిల్లాతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. “జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్” నినాదాలతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తిమయ వాతావరణంలో మునిగిపోయింది.

ఇక వచ్చేనెల రెండవ తారీఖున నిర్వహించనున్న చిన్న జయంతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆలయ ఈవో అంజన రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సదుపాయాలు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. దర్శనానికి ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, తాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, భద్రతా ఏర్పాట్లు వంటి అంశాలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.

ఉత్సవాల సమయంలో మరింత భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ముందస్తు ప్రణాళికతో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భక్తులు సౌకర్యంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. మొత్తం మీద కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం భక్తుల రాకతో కిటకిటలాడుతోంది.

KondagattuJagtialAnjana Reddy EO
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
