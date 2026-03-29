Karimnagar: చొప్పదండి రైతుల కోసం కీలక నిర్ణయాలు.. బడ్జెట్ ఆమోదం!

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి వ్యవసాయ సహకార సంఘం 75వ సర్వసభ్య సమావేశం వివరాలు. 2026-27 బడ్జెట్ ఆమోదం మరియు రుణాల చెల్లింపుపై కీలక హెచ్చరికలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 29 March 2026 12:22 PM IST
Karimnagar
Karimnagar: చొప్పదండి రైతుల కోసం కీలక నిర్ణయాలు.. బడ్జెట్ ఆమోదం!

కరీంనగర్ జిల్లా: చొప్పదండి వ్యవసాయ సహకార సంఘం 75వ సర్వసభ్య సమావేశం ఘనంగా నిర్వహించారు. సంఘం పర్సన్ ఇంచార్జి కె. జమునరాణి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో సభ్యుల ఆర్థిక బాధ్యతలపై కీలక సూచనలు చేశారు. తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో చెల్లించాలని, లేనిపక్షంలో సహకార చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అలాగే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. సీఈఓ కళ్లెం తిరుపతి రెడ్డి వార్షిక నివేదికను సభ ముందుంచి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘానికి సేవలందించిన మాజీ చైర్మన్ వెల్మ మల్లారెడ్డి, మాజీ వైస్ చైర్మన్ ముద్దం మహేష్‌తో పాటు డైరెక్టర్లను ఘనంగా సన్మానించారు. సమావేశం ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో కొనసాగింది.

ChoppadandiKarimnagarJamuna RaniKallem Tirupati Reddy
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
