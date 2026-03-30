Kalva Srirampur: ప్రజా అధికారికి ఘన సన్మానం!
Kalva Srirampur: కాల్వశ్రీరాంపూర్, మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎండి. అజీమ్ మంథని ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆయనకు వీడ్కోలు సమావేశం నిర్వహించి, ఘనంగా సన్మానించారు.
ప్రజా అధికారిగా గుర్తింపు
గత రెండేళ్లుగా కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలంలో పనిచేస్తున్న అజీమ్, తన విధి నిర్వహణలో ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. ముఖ్యంగా కార్యాలయానికి వచ్చే రైతులతో ఎంతో కలివిడిగా ఉంటూ, వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేసేవారని తోటి సిబ్బంది కొనియాడారు.
ఘనంగా సన్మానం
తహసీల్దార్ రాముడు మరియు రెవెన్యూ సిబ్బంది కలిసి అజీమ్ ను శాలువాతో సన్మానించి, పూలమాలలతో అభినందించారు. ఆయన అందించిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
మండల ప్రజల విచారం
సామాన్య ప్రజలకు, రైతులకు అందుబాటులో ఉంటూ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించే అధికారి బదిలీపై వెళ్లడం పట్ల మండల ప్రజలు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మంథని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో కూడా ఇదే తరహాలో సేవలందించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని వారు కోరుకున్నారు.