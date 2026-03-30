Kalva Srirampur: ప్రజా అధికారికి ఘన సన్మానం!

Kalva Srirampur: కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయ సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఎండి. అజీమ్ మంథని ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు.

Published on: 30 March 2026 3:10 PM IST
Kalva Srirampur: ​కాల్వశ్రీరాంపూర్, మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎండి. అజీమ్ మంథని ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆయనకు వీడ్కోలు సమావేశం నిర్వహించి, ఘనంగా సన్మానించారు.

​ప్రజా అధికారిగా గుర్తింపు

​గత రెండేళ్లుగా కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలంలో పనిచేస్తున్న అజీమ్, తన విధి నిర్వహణలో ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. ముఖ్యంగా కార్యాలయానికి వచ్చే రైతులతో ఎంతో కలివిడిగా ఉంటూ, వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేసేవారని తోటి సిబ్బంది కొనియాడారు.

​ఘనంగా సన్మానం

​తహసీల్దార్ రాముడు మరియు రెవెన్యూ సిబ్బంది కలిసి అజీమ్ ను శాలువాతో సన్మానించి, పూలమాలలతో అభినందించారు. ఆయన అందించిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.

​మండల ప్రజల విచారం

​సామాన్య ప్రజలకు, రైతులకు అందుబాటులో ఉంటూ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించే అధికారి బదిలీపై వెళ్లడం పట్ల మండల ప్రజలు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మంథని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో కూడా ఇదే తరహాలో సేవలందించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని వారు కోరుకున్నారు.

