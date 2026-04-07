Home తెలంగాణKalva Srirampur: బాల్య వివాహాలకు చెక్.. అధికారుల కీలక నిర్ణయం

Kalva Srirampur: బాల్య వివాహాలకు చెక్.. అధికారుల కీలక నిర్ణయం

కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలాన్ని బాలల స్నేహపూర్వక మండలంగా తీర్చిదిద్దేందుకు మండల స్థాయి కమిటీ సమావేశం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 7 April 2026 5:02 PM IST
X

​కాల్వశ్రీరాంపూర్: బాలల హక్కుల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా మండల స్థాయిలో అధికార యంత్రాంగం నడుం బిగించింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, మహిళా, శిశు, దివ్యాంగుల మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండల బాలల పరిరక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఈ కీలక సమావేశం నిర్వహించబడింది.

​బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మిక వ్యవస్థపై ఉక్కుపాదం

​ఈ సమావేశంలో జిల్లా బాలల పరిరక్షణ విభాగం మరియు జిల్లా మహిళా సాధికారత కేంద్రం ప్రతినిధులు పాల్గొని బాలల భద్రతపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో వేళ్లూనుకున్న బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మికత్వం వంటి దురాచారాలను పూర్తిగా నిర్మూలించాలని అధికారులు తీర్మానించారు.

​సమావేశంలోని ప్రధాన నిర్ణయాలు:

​తక్షణ స్పందన: బాలలపై జరిగే అక్రమ రవాణా, వేధింపులపై సమాచారం అందిన వెంటనే కమిటీ సభ్యులు స్పందించాలి.

​బడి బాట: బడి మానేసిన పిల్లలను గుర్తించి, వారిని తిరిగి పాఠశాలల్లో చేర్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

అవగాహన: ప్రతి గ్రామంలో సర్పంచ్‌లు, సెక్రటరీల సహకారంతో బాలల హక్కులపై ప్రజలకు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి.

​సమన్వయం: పోలీస్, విద్యా, వైద్య, మరియు రెవెన్యూ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి మండలాన్ని *"చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ జోన్"*గా మార్చాలి.

​పాల్గొన్న అధికారులు

​ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో రామ్ మోహన్ చారి, ఎంపీవో శ్రీధర్, మండల వైద్యాధికారి మహేందర్, ఏసీడీపీఓ సంపద కుమారి, ఎంఈఓ మహేష్, అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ రాము, ASI నీలిమ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు DCPU ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ నిర్మల, ఔట్ రీచ్ వర్కర్లు శ్రావణ్, కల్పన, చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్ సూపర్వైజర్ రమాదేవి మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు తమ గళాన్ని వినిపించారు.

​ముఖ్య సూచన: బాలలకు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1098 కి సమాచారం అందించాలని అధికారులు కోరారు.

Kalva SrirampurChild ProtectionTelangana Child Welfare
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X