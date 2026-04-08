Telangana High Court: కాళేశ్వరం కమిషన్పై హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం.. తీర్పు వాయిదా!
Telangana High Court: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణ జరుపుతున్న జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ భవితవ్యంపై ఉత్కంఠ. కమిషన్ చెల్లుబాటుపై దాఖలైన పిటిషన్లపై తీర్పును ఈ నెల 22కు వాయిదా వేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతి విచారణ వ్యవహారంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణంలో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ చెల్లుబాటుపై తెలంగాణ హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న చీఫ్ జస్టిస్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం, ఈ కేసులో తీర్పును ఈ నెల 22వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు బుధవారం ప్రకటించింది.
కేసు నేపథ్యం ఏమిటి?
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన లోపాలు, ఆర్థిక అవకతవకలపై విచారణ కోసం 2024 మార్చి 14న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 6ను జారీ చేస్తూ జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ను నియమించింది. అయితే, ఈ కమిషన్ ఏర్పాటు సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధమని పేర్కొంటూ బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్, మాజీ సీఎస్ ఎస్.కె. జోషి తదితరులు హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు.
కోర్టులో వినిపించిన వాదనలు:
పిటిషనర్ల వాదన: విచారణ ప్రక్రియలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు జరిగాయని పిటిషనర్లు కోర్టుకు తెలిపారు. తమపై అభియోగాలు మోపే ముందు తమ వాదనలను కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని, ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధమని వారు ఆరోపించారు.
ప్రభుత్వ వాదన: ప్రజా ధనం వృధా అయిన తీరును, ప్రాజెక్టు లోపాలను వెలికితీసేందుకే కమిషన్ను వేశామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. నిబంధనల ప్రకారమే నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ చేస్తున్నామని, రికార్డుల ఆధారంగానే నివేదిక సిద్ధమవుతోందని కోర్టుకు వివరించింది.
తీర్పుపైనే అందరి నజర్
జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ విచారణ కొనసాగుతుందా? లేదా కోర్టు దీనిపై స్టే విధిస్తుందా? అన్నది ఈ నెల 22న వెలువడే తీర్పుపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ తీర్పు అటు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఇటు ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజకీయంగా అత్యంత కీలకం కానుంది.