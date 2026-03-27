Hyderabad: రీజినల్ రింగ్ రోడ్పై మరో ముందడుగు.. కీలక ప్రకటన చేసిన కేంద్రం
Hyderabad: హైదరాబాద్ చుట్టూ నిర్మించబోయే రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) ప్రాజెక్ట్లో మరో కీలక ముందడుగు పడింది.
Hyderabad: హైదరాబాద్ చుట్టూ నిర్మించబోయే రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) ప్రాజెక్ట్లో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ఈ రోడ్డులో దక్షిణ భాగానికి సంబంధించిన డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (DPR) ప్రస్తుతం సిద్ధం అవుతోందని కేంద్ర రహదారులు, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కొమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి లేఖ ద్వారా వెల్లడించారు.
దక్షిణ భాగానికి DPR పనులు ప్రారంభం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిన అభ్యర్థనకు స్పందిస్తూ కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ లేఖ రాశారు. 2025 ఆగస్టు 5న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన లేఖకు సమాధానంగా, రీజినల్ రింగ్ రోడ్ దక్షిణ భాగానికి సంబంధించిన DPR తయారీ పనులు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ పనుల కోసం కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు పని చేస్తున్నాయని, DPR పూర్తయ్యాక తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం పేర్కొంది.
ఉత్తర భాగం పనులు వేగంగా
రీజినల్ రింగ్ రోడ్లో ఉత్తర భాగం పనులు ఇప్పటికే ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఈ భాగం సంగారెడ్డి జిల్లా గిర్మాపూర్ నుంచి యాదాద్రి జిల్లా తంగడపల్లి వరకు నిర్మించనున్నారు. మొత్తం పొడవు: 161.5 కిలోమీటర్లు కాగా
అంచనా వ్యయం: సుమారు రూ.21,000 కోట్లుగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి సంబంధించి రెండు ప్యాకేజీల్లో టెండర్లు త్వరలో పిలిచే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ భాగం ఇంకా తుది ఆమోదం కోసం ఎదురుచూపు
రీజినల్ రింగ్ రోడ్లో దక్షిణ కారిడార్ తంగడపల్లి నుంచి గిర్మాపూర్ వరకు నిర్మించనున్నారు. మొత్తం పొడవు: సుమారు 201 కిలోమీటర్లు. ఈ భాగానికి ఇంకా కేంద్రం తుది ఆమోదం ఇవ్వాల్సి ఉంది. DPR సిద్ధమైన తర్వాత ప్రాజెక్ట్పై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రెండు భాగాలు ఒకేసారి నిర్మించాలని రాష్ట్రం విజ్ఞప్తి
తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా ఉత్తర, దక్షిణ భాగాలను ఒకేసారి నిర్మించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. రెండు భాగాలు ఒకేసారి పూర్తి అయితే హైదరాబాద్ చుట్టూ భారీ రింగ్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఏర్పడి, రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
రీజినల్ రింగ్ రోడ్ నిర్మాణం పూర్తయితే హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న జిల్లాలకు భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
నగర ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగాలకు ఊతం లభిస్తుంది. కొత్త అభివృద్ధి ప్రాంతాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో తెలంగాణ ఆర్థిక అభివృద్ధికి RRR కీలక ప్రాజెక్ట్గా భావిస్తున్నారు.