గ్రీన్ ఛానెల్ ఏర్పాటు: కిమ్స్ ఆసుపత్రికి శంషాబాద్ నుంచి ఊపిరితిత్తుల తరలింపు!

Green Channel: ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు వైద్య బృందం, హైదరాబాద్ పోలీసులు సమన్వయంతో అద్భుతమైన పోరాటం చేస్తున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 5:12 PM IST
Green Channel: ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు వైద్య బృందం, హైదరాబాద్ పోలీసులు సమన్వయంతో అద్భుతమైన పోరాటం చేస్తున్నారు. అత్యవసర స్థితిలో ఉన్న ఒక రోగికి ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి (Lung Transplant) చికిత్స అందించేందుకు, బెంగళూరు నుంచి అవయవాలను సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్ (KIMS) ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు.

ప్రక్రియ సాగుతోందిలా:

బెంగళూరులో సేకరించిన ఊపిరితిత్తులను ప్రత్యేక విమానంలో శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేశారు. శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆసుపత్రి వరకు సుమారు 30 కిలోమీటర్ల మేర హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు 'గ్రీన్ ఛానెల్' ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల ఎక్కడా సిగ్నల్స్ దగ్గర అంబులెన్స్ ఆగకుండా వేగంగా ఆసుపత్రికి చేరుకుంటుంది.

అంబులెన్స్ ప్రయాణించే మార్గంలో వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తూ, సకాలంలో ప్రాణవాయువు (ఊపిరితిత్తులు) ఆసుపత్రికి చేరేలా సహకరించాలని పోలీసులు కోరారు.

సమయం అత్యంత ముఖ్యం:

అవయవ మార్పిడి చికిత్సలో సమయం చాలా కీలకం. బెంగళూరు నుంచి సేకరించిన కొద్ది గంటల్లోనే వీటిని రోగికి అమర్చాల్సి ఉంటుంది. కిమ్స్ వైద్యులు ఇప్పటికే ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు. అంబులెన్స్ చేరుకున్న వెంటనే శస్త్రచికిత్స ప్రారంభం కానుంది. మానవత్వాన్ని చాటుతూ పోలీసులు, వైద్యులు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
