Arun Chilukuri
Published on: 25 March 2026 3:12 PM IST
CP Sajjanar: గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడనుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ స్పందిస్తూ.. నగరంలో ఇంధన కొరత ఉందనే వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని, అవి కేవలం పుకార్లు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.

60 రోజులకు సరిపడా నిల్వలు

నగర ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సీపీ భరోసా ఇచ్చారు. హైదరాబాద్‌లో రాబోయే 60 రోజులకు సరిపడా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నెల 22న 3,024 KL ఇంధన విక్రయాలు జరగగా, వదంతుల కారణంగా 23వ తేదీ నాటికి అవి ఏకంగా 6,400 KLకి పెరిగాయి. ఒకేసారి ప్రజలందరూ బంకులకు వచ్చి ఫుల్ ట్యాంకులు చేయించుకోవడం వల్ల ఏర్పడిన అత్యధిక డిమాండ్ కారణంగానే కొన్ని చోట్ల తాత్కాలికంగా 'నో స్టాక్' బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.

ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థ నిరాటంకంగా కొనసాగుతోందని, ఆయిల్ కంపెనీలతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని సీపీ తెలిపారు. అయితే, బాటిళ్లు మరియు డబ్బాల్లో లూజ్ ఇంధనాన్ని విక్రయించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చేస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే వారిపై పోలీసుల నిఘా ఉంటుందని సజ్జనర్ పేర్కొన్నారు. నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న 240 పెట్రోల్ బంకులపై పోలీసులు నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నారు.

తప్పుడు సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రజలు శాంతంగా ఉండాలని, అనవసరంగా ఫుల్ ట్యాంకులు చేయించుకుని సరఫరా వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెంచవద్దని ఈ సందర్భంగా సీపీ విజ్ఞప్తి చేశారు.

HyderabadVC SajjanarPetrol Shortage Rumors
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

