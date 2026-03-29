Kondagattu: అంజన్న సన్నిధిలో భక్తుల జాతర కొండగట్టుకు పోటెత్తిన దీక్షాపరులు!
Kondagattu: కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రం భక్తులతో పోటెత్తింది. హనుమాన్ చిన్న జయంతి సమీపిస్తుండటంతో భారీగా తరలివచ్చిన దీక్షాపరులు.
జగిత్యాల జిల్లా: మల్యాల మండలంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఆదివారం కావడంతో పాటు చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో హనుమాన్ దీక్షాపరులు భారీగా కొండకు చేరుకుని స్వామివారి దర్శనంతో ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మునిగిపోతున్నారు.
ఆలయం అంతా భక్తులతో కిక్కిరిసి పోయి, క్యూ లైన్లు పొడవుగా మారాయి. స్వాముల జపాలతో, భక్తుల నినాదాలతో కొండగట్టు ప్రాంతం భక్తిరసంతో నిండిపోయింది. రానున్న చిన్న జయంతి వేడుకలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లను మరింత వేగవంతం చేశారు.
ఈవో అంజనా రెడ్డి పర్యవేక్షణలో భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన దర్శనం కల్పించేందుకు తాగునీరు, క్యూ లైన్ నిర్వహణ, భద్రతా చర్యలు తదితర ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తం మీద కొండగట్టు క్షేత్రం పండుగ వాతావరణంలో కళకళలాడుతోంది.
Next Story