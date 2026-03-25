Harish Rao: రేవంత్కు హరీష్ రావు సవాల్..
Harish Rao: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఇదే చివరి టర్మ్ అని, వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Harish Rao: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మాటల యుద్ధం ముదిరింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. మీడియాతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో ఆయన రేవంత్ సర్కార్పై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు.
రేవంత్ రెడ్డికి ఇదే ఆఖరి టర్మ్!
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తానని పగటి కలలు కంటున్నారని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. "రేవంత్ రెడ్డి తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కాలేరు. రాష్ట్రంలో వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే, కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు, ఎలా గోల్ కొట్టాలో తమకు బాగా తెలుసని హరీష్ రావు వ్యాఖ్యానించారు.
సిద్దిపేటకు రేవంత్ రావాలి: హరీష్ రావు సవాల్
తనపై పోటీకి ఎవరినో పంపడం ఎందుకు, దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా సిద్దిపేటలో తనపై పోటీకి రావాలని హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు. రేవంత్ పాలనలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలతో పాటు రైతులు కూడా తీవ్రంగా మోసపోయారని ఆరోపించారు.
డీలిమిటేషన్పై కీలక వ్యాఖ్యలు
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (Delimitation) మరియు మహిళా రిజర్వేషన్లను బీఆర్ఎస్ స్వాగతిస్తుందని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. కుటుంబ నియంత్రణను పక్కాగా పాటించినందుకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా నష్టపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, డీలిమిటేషన్ వల్ల రాజకీయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మేలు జరుగుతుందని ఆయన విశ్లేషించారు.
జీవన్ రెడ్డి చేరికపై సస్పెన్స్!
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్లో చేరుతారన్న ప్రచారంపై స్పందిస్తూ.. "ఆయన మా పార్టీలోకి వస్తారో లేదో వేచి చూస్తేనే బాగుంటుంది. ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేం" అంటూ సస్పెన్స్ కొనసాగించారు. మొత్తానికి హరీష్ రావు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.