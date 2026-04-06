Vemula Veeresham: రేవంత్ రెడ్డిపై అసత్య ప్రచారాలా? బండి సంజయ్‌కు హెచ్చరిక!

Vemula Veeresham: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ వేముల వీరేశం తీవ్రంగా ఖండించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 4:34 PM IST
Vemula Veeresham
Vemula Veeresham: రేవంత్ రెడ్డిపై అసత్య ప్రచారాలా? బండి సంజయ్‌కు హెచ్చరిక!

Vemula Veeresham: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ వేముల వీరేశం తీవ్రంగా ఖండించారు. బండి సంజయ్ కేవలం అసత్య ప్రచారాలకే పరిమితం అవుతున్నారని, వాస్తవాలను వక్రీకరించడం ఆయనకు అలవాటుగా మారిందని మండిపడ్డారు.

ముఖ్య అంశాలు:

నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (Delimitation) వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు, ముఖ్యంగా తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గళమెత్తితే.. బీజేపీ నేతలు ఎందుకు భయపడుతున్నారని వీరేశం ప్రశ్నించారు. వాస్తవాలను మాట్లాడుతున్న సీఎంపై విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు.

బండి సంజయ్ ఈ ప్రాంత ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి కేంద్రమంత్రి అయ్యారని, తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఆయన ఏం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేవలం రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల కోసం కృషి చేయాలన్నారు.

"మీకు అభివృద్ధి చేయడం చేతకాకపోతే, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి పనిచేయండి" అని బండి సంజయ్‌కు వీరేశం సలహా ఇచ్చారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై అవాకులు చవాకులు మాట్లాడితే ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని, ఇప్పటికైనా కేంద్రమంత్రి హోదాలో బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని ఆయన హెచ్చరించారు.

Vemula VeereshamBandi SanjayRevanth Reddy
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
