Raja Singh: హైడ్రా అధికారులు ఎవరికి భయపడుతున్నారు? రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Published on: 7 April 2026 2:54 PM IST
Raja Singh: నగరంలో అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత అంశంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని ఫుట్‌పాత్‌ల కబ్జాలు, అధికారుల పనితీరుపై ఆయన తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఎంఐఎం నేతల అక్రమాలకు పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు వత్తాసు పలుకుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.

రాజాసింగ్ ప్రధాన ఆరోపణలు:

జీహెచ్ఎంసీ (GHMC), హైడ్రా (HYDRA) అధికారులు శ్రమించి అక్రమ కట్టడాలను తొలగిస్తే.. ఎంఐఎం నేతలు అధికారులపై దౌర్జన్యం చేసి, అదే స్థలంలో తిరిగి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని రాజాసింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులను భయపెట్టి పనులు చేయించుకోవడం అన్యాయమన్నారు.

హైదరాబాద్ నగరంలోని దాదాపు ప్రతి ఫుట్‌పాత్‌ను ఎంఐఎం నేతలు కబ్జా చేశారని, దీనివల్ల పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఎంఐఎం పార్టీకి భయపడి మున్సిపల్ కమిషనర్ మరియు పోలీసులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని రాజాసింగ్ విమర్శించారు. చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన వారే వెనకడుగు వేయడం సరికాదన్నారు.

"నేను కూడా నా గోషామహల్ నియోజకవర్గంలో ఆక్రమణలను ప్రోత్సహించాలా? నిబంధనలు కేవలం మాకేనా? ఎంఐఎం నేతలకు వర్తించవా?" అని రాజాసింగ్ మున్సిపల్ అధికారులను సూటిగా ప్రశ్నించారు.

హైడ్రా మరియు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు పక్షపాతం లేకుండా వ్యవహరించాలని, నగర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రాజాసింగ్ వ్యాఖ్యలతో నగరంలో అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత వ్యవహారం మరోసారి రాజకీయ రంగు పులుముకుంది.

Raja SinghHYDRAMIMIllegal Constructions
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

