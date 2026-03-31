Toll Charges : వాహనదారులకు ఊరట.. టోల్ ధరలు తగ్గిస్తూ అధికారుల సంచలన నిర్ణయం
Toll Charges : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి (NH-65)పై ప్రయాణించే వాహనదారులకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) తీపి కబురు అందించింది. ఎప్పుడూ పెరిగే టోల్ ధరలు ఈసారి తగ్గడం విశేషం. ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం) నుంచి ఈ కొత్త ధరలు అమలులోకి రానున్నాయి.
Toll Charges : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అత్యంత రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ప్రయాణం ఇప్పుడు కాస్త చౌకగా మారనుంది. సాధారణంగా ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 1న టోల్ ధరలు పెరగడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఈ ఏడాది అందుకు భిన్నంగా కొన్ని రకాల వాహనాలకు టోల్ ఫీజును తగ్గిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పంతంగి మరియు కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఈ తగ్గిన ధరలు మంగళవారం అర్ధరాత్రి (ఏప్రిల్ 1 తెల్లవారుజామున) నుండే అమల్లోకి రానున్నాయి.
ఎక్కడ.. ఎంత తగ్గింది?
ముఖ్యంగా 3-యాక్సిల్ కమర్షియల్ వాహనాలకు రూ.5 చొప్పున ధర తగ్గింది.
పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద: ఒకవైపు ప్రయాణానికి ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.290 కాస్తా రూ.285కి తగ్గింది. అదేవిధంగా రెండు వైపుల ప్రయాణానికి రూ.435 నుంచి రూ.430కి తగ్గించారు.
కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద: ఇదే కేటగిరీ వాహనాలకు సింగిల్ జర్నీకి రూ.450 నుంచి రూ.445కి, రిటర్న్ జర్నీకి రూ.675 నుంచి రూ.670కి ధరలు తగ్గాయి. ఈ 24 గంటల వ్యాలిడిటీతో ఉండే టోల్ ఫీజులు వాహనదారులకు కొంత ఆర్థిక ఊరటనివ్వనున్నాయి.
కారు, బస్సు ప్రయాణికుల కోసం కొత్త రేట్లు
వ్యాన్లు, కార్లు, జీపులు, లైట్ మోటార్ వెహికల్స్ విషయానికి వస్తే ధరల్లో పెద్దగా మార్పు లేనప్పటికీ, ప్రస్తుత రేట్లనే కొనసాగిస్తున్నారు. పంతంగి వద్ద కారుకు ఒకవైపుకు రూ.80, రెండు వైపులకు రూ.115గా ఉంది. కొర్లపహాడ్ వద్ద ఒకవైపుకు రూ.120, రెండు వైపులకు రూ.180 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక లైట్ గూడ్స్, మినీ బస్సులకు పంతంగి వద్ద సింగిల్ జర్నీ రూ.135 (సవరించిన సమాచారం ప్రకారం), కొర్లపహాడ్ వద్ద రూ.195 గా ఉంది. 2-యాక్సిల్ బస్సులకు పంతంగి వద్ద రూ.265 ఉండగా, రెండు వైపులకు రూ.395 గా నిర్ణయించారు.
ప్రయాణికులకు అధికారుల సూచన
పండుగలు, సెలవు దినాల్లో ఈ హైవేపై రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రోజుకు లక్షలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో టోల్ ధరల తగ్గింపు నిర్ణయం ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగానికి మేలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రయాణికులు తమ ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ను సరిచూసుకోవాలని, సవరించిన ధరల ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా నగదు కట్ అవుతుందని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రయాణించే వారు ఈ మార్పులను గమనించి తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని కోరారు.