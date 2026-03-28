Gangadhara: నిరుపేదల సొంతింటి కల సాకారం.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల సందడి!

Gangadhara: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద నిర్మించుకున్న నూతన గృహ ప్రవేశానికి సర్పంచ్ పడాల భాగ్యలక్ష్మి హాజరయ్యారు.

Arun Chilukuri
Updated on: 28 March 2026 2:26 PM IST
Gangadhara: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా నిరుపేదల సొంతింటి కల నెరవేరుతోందని కరీంనగర్ గంగాధర గ్రామ సర్పంచ్ పడాల భాగ్యలక్ష్మి రాజన్న పేర్కొన్నారు. శనివారం నాడు మండల పరిధిలోని గంగాధర గ్రామంలో ముద్రకోల రాజేశ్వరి - హన్మండ్లు నూతనంగా నిర్మించుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు గృహప్రవేశ కార్యక్రమానికి సర్పంచ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వారి ఇంటిలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యులకు నూతన వస్త్రాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు..

ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ:

"దశాబ్దాలుగా గూడు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు ఈ పథకం ఒక వరం. అర్హులైన ప్రతి పేదవాడికి పక్కా ఇల్లు ఉండాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పం. లబ్ధిదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సకాలంలో ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసుకోవాలి అని తెలిపారు.తమ సొంతింటి కల నిజం కావడమే కాకుండా, స్వయంగా సర్పంచ్ హాజరై బట్టలు పెట్టి గౌరవించడంపై లబ్ధిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు..

Indiramma IndluGangadharaPadala Bhagyalakshmi
Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

