Karimnagar: కరీంనగర్ బార్ అసోసియేషన్ 'బాస్'గా గడ్డం లక్ష్మణ్!
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం బూరుగుపల్లి గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ న్యాయవాది గడ్డం లక్ష్మణ్ కరీంనగర్ బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడిగా ఘన విజయం సాధించారు. బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు ఉత్కంఠభరితంగా సాగగా, సహచర న్యాయవాదుల విశ్వాసం, మద్దతుతో ఆయన స్పష్టమైన మెజారిటీతో గెలుపొందడం విశేషంగా నిలిచింది.
న్యాయవాదుల సమస్యల పరిష్కారం, వారి హక్కుల పరిరక్షణ, కోర్టు వాతావరణ అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తానని గడ్డం లక్ష్మణ్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా యువ న్యాయవాదులకు మార్గదర్శకత్వం, సంక్షేమ పథకాల అమలు, వృత్తి అభివృద్ధికి అవసరమైన అవకాశాలు కల్పించడం తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత బార్ అసోసియేషన్ను మరింత బలోపేతం చేసి, న్యాయవాదుల ఐక్యతను పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఆయన విజయం పట్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులు, స్నేహితులు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ అభినందనలు తెలియజేశారు.