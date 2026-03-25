Jagtial: కొడిమ్యాలలో అభివృద్ధి పండుగ.. ఐక్య సంఘం భవనానికి భూమి పూజ!

Jagtial: జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండల కేంద్రంలో ఐక్య సంఘం భవన నిర్మాణానికి సర్పంచ్ గడ్డం జీవన్ రెడ్డి భూమి పూజ చేశారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 7:20 PM IST
Jagtial: జగిత్యాల జిల్లాలో అభివృద్ధి దిశగా మరో ముఖ్యమైన అడుగు పడింది. కొడిమ్యాల మండల కేంద్రంలో ఐక్య సంఘం భవన నిర్మాణానికి ఘనంగా భూమి పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గ్రామ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్న సర్పంచ్ గడ్డం జీవన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం స్థానిక ప్రజల్లో ఆనందాన్ని నింపింది. ఐక్య సంఘం భవనం నిర్మాణంతో గ్రామంలోని వివిధ సంఘాలు, యువత, మహిళా సమూహాలకు ఒకే వేదిక లభించనుండటంతో సామాజిక కార్యక్రమాలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి.

ఈ సందర్భంగా గ్రామ పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ గ్రామ ఐక్యతకు, అభివృద్ధికి ఈ భవనం కీలకంగా మారుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి సదుపాయాలను తీసుకురావడం అభినందనీయమని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టి గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తామని సర్పంచ్ గడ్డం జీవన్ రెడ్డి తెలిపారు.

భూమి పూజ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, సంఘాల సభ్యులు, యువకులు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. గ్రామ అభివృద్ధికి ఇది ఒక శుభారంభంగా నిలుస్తుందని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

KodimialGaddam Jeevan ReddyJagtial
Related Stories
