Peddapalli: మల్లన్న క్షేత్రానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. పులకించిన శైవక్షేత్రం!
పెద్దపల్లి: జిల్లాలోనే అతిపెద్ద శైవ క్షేత్రంగా పేరుగాంచిన ఓదెల శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం భక్తుల రాకతో సందడిగా మారింది. సెలవు దినం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
భక్తిశ్రద్ధలతో మొక్కుల సమర్పణ:
ముందుగా భక్తులు ఆలయ కోనేరులో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించి, పట్నాలు వేసి భక్తిని చాటుకున్నారు. మహిళలు బోనాలు వండి నైవేద్యంగా సమర్పించగా, మరికొందరు భక్తులు తలనీలాలు ఇచ్చి, కోడె మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా కొందరు భక్తులు చల్లని పానీయాలను పంపిణీ చేశారు.
స్వామివారి సేవలో ఎస్సై రమేష్:
స్థానిక ఎస్సై రమేష్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మల్లన్నను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు:
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ ఈవో సదయ్య, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ చీకట్ల మొండయ్య, మరియు ఆలయ అధికారులు తాగునీరు, క్యూలైన్ల నిర్వహణ వంటి అన్ని ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.