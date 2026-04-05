Narayanapur: అమ్మవారికి భక్తుల మొక్కులు.. బోనాలతో సందడి
Narayanapur: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలంలోని నారాయణపూర్ గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడుతోంది. ప్రత్యేక పూజలు, మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు సమీప గ్రామాల నుంచే కాకుండా దూర ప్రాంతాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు.
ఆలయంలో భక్తులు కొబ్బరికాయలు కొట్టి, బోనాలు సమర్పించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తూ తమ కోరికలు నెరవేరాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నారు. కొంతమంది భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటుండగా, మరికొందరు కొత్త మొక్కులు పెట్టుకుంటూ భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శనం చేసుకుంటున్నారు.
పూజారి వర్గం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇటీవలి రోజుల్లో అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా శుభదినాలు, ఆదివారాలు, మంగళవారం ప్రత్యేక తిథుల సందర్భంగా ఆలయం వద్ద భారీ రద్దీ కనిపిస్తోంది.
