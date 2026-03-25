Hyderabad: దారుణం.. కన్నతల్లిని చంపి.. ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టిన కుమార్తె!

హైదరాబాద్‌ జవహర్‌నగర్‌లో దారుణం. ప్రేమ వ్యవహారాన్ని మందలించిందని కన్నతల్లిని ప్రియుడితో కలిసి చంపేసింది కుమార్తె.

Arun Chilukuri
Updated on: 25 March 2026 4:09 PM IST
Hyderabad
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ నగరంలోని జవహర్‌నగర్‌ పరిధిలో అత్యంత కిరాతకమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్నతల్లిని, తన ప్రేమ వ్యవహారానికి అడ్డుపడుతోందన్న కోపంతో ప్రియుడితో కలిసి కుమార్తె హతమార్చింది. 10 నెలల క్రితం జరిగిన ఈ హత్య ఉదంతం పోలీసుల లోతైన విచారణలో బయటపడింది.

అసలేం జరిగింది?

జవహర్‌నగర్‌ పరిధిలోని కౌకూర్‌ భరత్‌నగర్‌లో నివసించే అంజు అనే మహిళ 10 నెలల క్రితం అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైంది. దీనిపై ఆమె పెద్ద కుమార్తె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. గత 10 నెలలుగా పోలీసులు ఈ అదృశ్యం కేసును చేధించేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు.

పోలీసుల విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు

పోలీసులు కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ కాల్ డేటాను విశ్లేషించడంతో పాటు స్థానికులను విచారించారు. ఈ క్రమంలో అంజు చిన్న కుమార్తె ఇషిక ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. పోలీసుల విచారణలో ఇషిక అసలు నిజాన్ని ఒప్పుకుంది.

ఇషికకు మౌంటీరాజ్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమ వ్యవహారం ఉంది. వీరిద్దరూ సహజీవనం చేస్తుండటాన్ని తల్లి అంజు తీవ్రంగా మందలించింది. తల్లి అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఇషిక, ప్రియుడు మౌంటీరాజ్‌తో కలిసి ఆమెను హతమార్చింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టింది.

నిందితురాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని, తహసీల్దార్ సమక్షంలో ఇంట్లో పూడ్చిపెట్టిన అంజు మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. నిందితులు ఇషిక మరియు మౌంటీరాజ్‌లను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, వారిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.

HyderabadJawaharnagarCrime News
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

