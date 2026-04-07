CP Sajjanar: ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ మోసాలపై సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరిక
CP Sajjanar: ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఉత్సాహాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మోసాలు పెరుగుతున్నాయి. టాస్, మ్యాచ్ ఫలితాలు ముందే చెబుతామని చెప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న గ్యాంగ్లపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎక్స్ వేదికగా ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఎక్స్ వేదికగా సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరిక
“ఐపీఎల్ ప్రిడిక్షన్ పేరుతో సోషల్ మాధ్యమాల్లో వస్తున్న ప్రకటనలు పూర్తిగా మోసపూరితమైనవి. టాస్ ఎవరిది, మ్యాచ్ ఎవరు గెలుస్తారో ముందే చెబుతామన్న మాటలు అసత్యం. ఇలాంటి ప్రచారాలను నమ్మి ఎవరూ డబ్బు పెట్టొద్దు” అని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
మోసగాళ్ల ఉచ్చులో పడొద్దు
“కొంతమంది ప్రభావశీలులు డబ్బు కోసం అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి ఛానెల్లకు సభ్యత్వం తీసుకోవడం, తర్వాత బెట్టింగ్లో డబ్బు పెట్టడం వల్ల మీ కష్టార్జితం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ఉచ్చులో పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి” అని సజ్జనార్ సూచించారు.
కఠిన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి
“ఈ తరహా మోసాలపై సైబర్ క్రైమ్ విభాగం కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత నెల రోజుల్లోనే వందల సంఖ్యలో చెల్లింపు ప్రకటనలను తొలగించాం. అలాగే ఈ ప్రకటనలను ప్రచారం చేస్తున్న అనేక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను బ్లాక్ చేయించాం. ఈ నిఘా నిరంతరం కొనసాగుతుంది” అని ఆయన తెలిపారు.
మోసపోతే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి
“ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలు మీ దృష్టికి వచ్చినా లేదా మీరు మోసపోయినా వెంటనే స్పందించాలి. 1930 నంబరుకు కాల్ చేయండి. అలాగే సైబర్ నేరాల ఫిర్యాదు వేదికలో వివరాలు నమోదు చేస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం” అని సీపీ పేర్కొన్నారు.
అప్రమత్తతే రక్షణ
“ప్రలోభపెట్టే ప్రకటనలు, ముందస్తు అంచనాలు అంటూ వచ్చే సందేశాలను నమ్మకండి. అధికారిక సమాచారం లేకుండా డబ్బు పెట్టడం ప్రమాదకరం. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటే ఇలాంటి మోసాలను అడ్డుకోవచ్చు” అని సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు.