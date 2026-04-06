Basara: బాసరలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. రూ. 225 కోట్ల పనులకు భూమిపూజ!

Published on: 6 April 2026 12:28 PM IST
నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసర జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం సరికొత్త హంగులను అద్దుకోనుంది. ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తన కుటుంబ సమేతంగా సోమవారం బాసర క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, ఆలయ పునరాభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన రూ. 225 కోట్ల భారీ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం భూమిపూజ చేశారు.

ఘనస్వాగతం పలికిన అర్చకులు:

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాసర చేరుకోగానే ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం పలికారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రికి అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు.

మాస్టర్ ప్లాన్ విశేషాలు:

బాసర ఆలయాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పక్కా మాస్టర్ ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా.. ఆలయ విస్తరణ: గర్భాలయం మినహా మిగిలిన ఆలయ ప్రాంగణాన్ని పూర్తిస్థాయిలో పునర్నిర్మిస్తారు. నమూనా విడుదల: రీడెవలప్‌మెంట్ నమూనాలో ఒక భాగాన్ని ప్రభుత్వం ఆదివారం అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆధునిక హంగులను ప్రతిబింబిస్తోంది. భక్తుల సౌకర్యాలు: క్యూ కాంప్లెక్సులు, భోజన శాలలు, ప్రసాద కౌంటర్లు మరియు భక్తుల బస కోసం మెరుగైన వసతులను ఈ మాస్టర్ ప్లాన్‌లో పొందుపరిచారు.

దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఏకైక అక్షరాభ్యాస క్షేత్రమైన బాసరకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ పునరాభివృద్ధి పనులు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాల నాటికి ఈ పనులను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
