Basara: జ్ఞాన సరస్వతి సాక్షిగా.. మనవడికి విద్యాభ్యాసం చేయించిన రేవంత్ రెడ్డి!

Home తెలంగాణBasara: జ్ఞాన సరస్వతి సాక్షిగా.. మనవడికి విద్యాభ్యాసం చేయించిన రేవంత్ రెడ్డి!

Published on: 6 April 2026 3:53 PM IST
X

Basara: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసర జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి తన మనవడు రియాన్ష్ (రుద్రదేవ్) కు వేద పండితుల సమక్షంలో అక్షరాభ్యాసం చేయించారు.

వేడుకగా అక్షరాభ్యాసం:

బాసర ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు సంజీవ్ మహారాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ విద్యాభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా తన మనవడిని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని, పలకా బలపం పట్టి అక్షరాలు దిద్దించారు. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి దంపతులు, వారి కుమార్తె నైమిశా రెడ్డి మరియు అల్లుడు ఈ వేడుకలో పాలుపంచుకున్నారు.

రుద్రదేవ్ అని పిలుచుకునే రేవంత్:

ముఖ్యమంత్రి తన మనవడిపై ఉన్న మమకారాన్ని పలు సందర్భాల్లో పంచుకున్నారు. మనవడికి తల్లిదండ్రులు 'రియాన్ష్' అని పేరు పెట్టినప్పటికీ, తాను మాత్రం ఆప్యాయంగా 'రుద్రదేవ్' అని పిలుచుకుంటానని సీఎం గతంలోనే వెల్లడించారు. అక్షరాభ్యాసం వేళ తాత-మనవళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

పాల్గొన్న ప్రముఖులు:

ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు కొండా సురేఖ, జూపల్లి కృష్ణారావు, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, మరియు స్థానిక జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు ఆలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రికి అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు.

అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం:

కుటుంబ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాసర ఆలయ పునరాభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేశారు. సుమారు రూ. 225 కోట్ల వ్యయంతో ఆలయాన్ని అన్ని హంగులతో తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్‌ను అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

BasaraRevanth ReddyAksharabhyasam
Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X