Omkareshwara Temple: 100 అడుగుల శివుడి విగ్రహం.. ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి రేవంత్ శంకుస్థాపన!
Omkareshwara Temple: మూసీ నది పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు (Musi Riverfront Project) దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం మంచిరేవుల వద్ద నిర్మించనున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి శనివారం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా మంచిరేవుల:
చారిత్రక వీరభద్రస్వామి ఆలయ సమీపంలో, సుమారు 8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం రూ.700 కోట్లు కేటాయించింది. మూసీ రివర్ఫ్రంట్ కార్పొరేషన్ ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక డిజైన్ను ఇప్పటికే ఖరారు చేసింది.
ఆలయ విశేషాలు:
మూసీ నది మధ్యలో ఒక ప్రత్యేకమైన దీవిని ఏర్పాటు చేసి, అక్కడ 100 అడుగుల ఎత్తు గల శివుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించనున్నారు. ఇది భక్తులకు, పర్యాటకులకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో 100 అడుగుల ఎత్తుతో కూడిన అత్యంత సుందరమైన గాలిగోపురాన్ని నిర్మించనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పార్కులు, వాకింగ్ ట్రాక్స్ మరియు ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మూసీ నదిని కేవలం ప్రక్షాళన చేయడమే కాకుండా, దానిని ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక మరియు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే హైదరాబాద్ నగర మకుటంలో మరో కలికితురాయిగా నిలుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.