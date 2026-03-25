Revanth Reddy: దక్షిణాదికి అన్యాయం జరిగితే సహించం.. పునర్విభజనపై ఢిల్లీ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి గళం!

Published on: 25 March 2026 12:11 PM IST
Revanth Reddy: దేశ రాజధానిలో జరిగిన ‘వాట్ ఇండియా థింక్స్ టుడే’ (WITT) సమ్మిట్ 2026లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలు మరియు తెలంగాణ అభివృద్ధిపై ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

లోక్‌సభ స్థానాల పునర్విభజన ప్రక్రియ ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య అగాధాన్ని పెంచేలా ఉండకూడదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్రాల వారీ సీట్ల నిష్పత్తిని మార్చకుండానే నియోజకవర్గాలను పెంచాలని ఆయన సూచించారు.

ప్రస్తుత ప్రతిపాదనల ప్రకారం 50 శాతం సీట్లు పెంచితే, జాతీయ రాజకీయాల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని, కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో మన పాత్ర లేకుండా పోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాదిలోని పెద్ద రాష్ట్రాలే కేంద్ర ప్రభుత్వాలను శాసించే పరిస్థితి వస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తీవ్ర వివక్షకు గురవుతాయని హెచ్చరించారు.

అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలి

ముందే నిర్ణయం తీసుకుని ఆ తర్వాత అభిప్రాయాలు అడగడం సరికాదని సీఎం పేర్కొన్నారు. పునర్విభజనపై తొలుత అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి, అందరి ఆమోదంతోనే మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని డిమాండ్ చేశారు.

తెలంగాణ విజన్ 2047 - మూసీ ప్రక్షాళన

సమ్మిట్‌లో అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ.. తెలంగాణ విజన్ 2047 గురించి రేవంత్ వివరించారు. మూసీ నది ప్రక్షాళన తమ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అని, పరిపాలనలో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని చెప్పారు.

"మంచి ఎక్కడున్నా స్వీకరిస్తాం. హైదరాబాద్‌కు మూడు బుల్లెట్ ట్రెయిన్లు ఇచ్చినందుకు ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపాను. అయితే దేశంలో పెట్రోల్, గ్యాస్ కొరత సమస్యను పరిష్కరించడానికి కేంద్రం స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రకటించాలి."

— రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణం ఉండాలని కోరుకుంటూనే, రాష్ట్రాల హక్కుల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ వేదికగా తేల్చి చెప్పారు.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

