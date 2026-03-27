Choppadandi: రామనామ స్మరణతో మారుమ్రోగిన గంగాధర మండలం

Home తెలంగాణChoppadandi: రామనామ స్మరణతో మారుమ్రోగిన గంగాధర మండలం

Choppadandi: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం ఉప్పరమల్యాల గ్రామంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 27 March 2026 3:20 PM IST
Choppadandi
X

Choppadandi: శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం ఉప్పరమల్యాల గ్రామంలో సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. గ్రామంలోని ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయి, రామనామ స్మరణతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య సీతారాముల దివ్య కల్యాణం ఎంతో ఘనంగా కొనసాగింది.

ఈ పవిత్ర వేడుకలకు చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు సమాజంలో సత్సంకల్పాలను పెంపొందిస్తాయని తెలిపారు.

ఎమ్మెల్యే రాకతో గ్రామంలో ఉత్సవాలకు మరింత ఉత్సాహం చేకూరగా, స్థానిక ప్రజలు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని దర్శించుకుని ఆశీర్వాదాలు పొందారు.

Medipalli SatyamChoppadandiUpparamalyalaGangadhara
Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X