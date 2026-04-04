Peddapalli: గ్రామీణ స్థాయి నుండి ప్రపంచ స్థాయికి.. ఎలిగేడు ముద్దుబిడ్డ

Home తెలంగాణPeddapalli: గ్రామీణ స్థాయి నుండి ప్రపంచ స్థాయికి.. ఎలిగేడు ముద్దుబిడ్డ

Peddapalli: అంతర్జాతీయ ఆర్చరీ పోటీల్లో పతకాల పంట పండించిన పెద్దపల్లి క్రీడాకారిణి తానిపర్తి చికితను ప్రభుత్వ విప్ చింతకుంట విజయరమణ రావు ఘనంగా సన్మానించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 4 April 2026 4:30 PM IST
Peddapalli
X

Peddapalli: అంతర్జాతీయ వేదికపై ఆర్చరీలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి, దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిన యువ క్రీడాకారిణి తానిపర్తి చికితను ప్రభుత్వ విప్, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయరమణ రావు ఘనంగా అభినందించారు. శనివారం శివపల్లిలోని తన నివాసంలో స్థానిక నాయకులతో కలిసి ఆమెను శాలువాతో సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

​అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాల పంట

​ఇటీవల థాయ్‌లాండ్‌లోని బ్యాంకాక్‌లో జరిగిన ఆసియా కప్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్ (స్టేజ్-1) లో చికిత సత్తా చాటారు. హోరాహోరీగా జరిగిన ఈ పోటీల్లో ఆమె రెండు పతకాలను సాధించారు:

​మిక్స్‌డ్ టీమ్ విభాగం: ఫైనల్స్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో బంగారు పతకం (Gold Medal) కైవసం చేసుకున్నారు.

ఉమెన్స్ టీమ్ విభాగం: రన్నరప్‌గా నిలిచి వెండి పతకం (Silver Medal) సాధించారు.

​గ్రామీణ స్థాయి నుండి ప్రపంచ స్థాయికి..

​పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం, సుల్తాన్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన చికిత, గ్రామీణ నేపథ్యం నుండి వచ్చి ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా ఎదగడం పట్ల ఎమ్మెల్యే విజయరమణ రావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "చికిత సాధించిన విజయాలు జిల్లాకే కాకుండా రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఎంతో మంది యువ క్రీడాకారులకు ఆమె స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది," అని ఆయన కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో ఆమె ఒలింపిక్స్‌లో కూడా పతకాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు క్రీడా అభిమానులు పాల్గొని చికితను అభినందనలతో ముంచెత్తారు.

PeddapalliChikithaChinthakunta Vijayaramana Rao
Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X