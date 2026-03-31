Kaushik Reddy: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ నోటీసులు

Kaushik Reddy: బీఆర్ఎస్ ఫైర్ బ్రాండ్, హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ (CID) అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 31 March 2026 12:35 PM IST
Kaushik Reddy: బీఆర్ఎస్ ఫైర్ బ్రాండ్, హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ (CID) అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. పోలీస్ అధికారులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో విచారణకు రావాలని కోరుతూ ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

ఈ ఏడాది జనవరి 29వ తేదీన మేడారంలో సమ్మక్క-సారక్క జాతర సందర్భంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్‌ను ఉద్దేశించి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారిపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో పెను సంచలనంగా మారాయి. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగా, ప్రభుత్వం ఈ కేసును సీఐడీకి బదిలీ చేసింది.

ఏప్రిల్ 4న విచారణ:

ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్న సీఐడీ అధికారులు, తాజాగా ఎమ్మెల్యేకు నోటీసులు పంపారు. వచ్చే నెల ఏప్రిల్ 4వ తేదీన హైదరాబాద్‌లోని సీఐడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మరియు ఆ రోజు జరిగిన ఘటనపై ఆయన వివరణ తీసుకోనున్నారు.

రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత:

ఇప్పటికే అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తున్న తరుణంలో.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ నోటీసులు రావడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. విచారణ అనంతరం అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

