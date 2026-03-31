Kaushik Reddy: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ నోటీసులు
Kaushik Reddy: బీఆర్ఎస్ ఫైర్ బ్రాండ్, హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ (CID) అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. పోలీస్ అధికారులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో విచారణకు రావాలని కోరుతూ ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఈ ఏడాది జనవరి 29వ తేదీన మేడారంలో సమ్మక్క-సారక్క జాతర సందర్భంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ను ఉద్దేశించి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారిపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో పెను సంచలనంగా మారాయి. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగా, ప్రభుత్వం ఈ కేసును సీఐడీకి బదిలీ చేసింది.
ఏప్రిల్ 4న విచారణ:
ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్న సీఐడీ అధికారులు, తాజాగా ఎమ్మెల్యేకు నోటీసులు పంపారు. వచ్చే నెల ఏప్రిల్ 4వ తేదీన హైదరాబాద్లోని సీఐడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మరియు ఆ రోజు జరిగిన ఘటనపై ఆయన వివరణ తీసుకోనున్నారు.
రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత:
ఇప్పటికే అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తున్న తరుణంలో.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి సీఐడీ నోటీసులు రావడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. విచారణ అనంతరం అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠ రేపుతోంది.