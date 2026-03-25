Nizamabad: బోధన్ సబ్-కలెక్టర్ రుద్రూర్ మండలం బొప్పాపూర్ ఎంపీయూపీఎస్ పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు.

Published on: 25 March 2026 1:48 PM IST
Nizamabad: బొప్పాపూర్ స్కూల్లో సబ్-కలెక్టర్ తనిఖీ.. విద్యా ప్రమాణాలపై ఆగ్రహం!

Nizamabad: బోధన్ సబ్-కలెక్టర్ రుద్రూర్ ఎంఈఓ తో కలిసి మండలం బొప్పాపూర్ గ్రామంలోని MPUPS పాఠశాలను బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బంది మరియు విద్యార్థుల హాజరు రిజిస్టర్లను పరిశీలించి, విద్యార్థుల గైర్హాజరు తగ్గించేందుకు సంబంధిత అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు.

అదనంగా 3వ, 6వ తరగతి విద్యార్థుల మిడ్‌లైన్ మరియు ఎండ్‌లైన్ పరీక్ష పత్రాలను పరిశీలించారు. విద్యార్థుల చదవడం మరియు వ్రాయడం నైపుణ్యాలను కూడా అంచనా వేసి, వాటిని మెరుగుపరచడానికి కేంద్రీకృత ప్రయత్నాలు చేయాలని సూచించారు. విద్యార్థుల మొత్తం ప్రదర్శన సంతృప్తికరంగా లేదని గమనించారు.

ఉపాధ్యాయులు పీరియడ్ ప్లాన్ ప్రకారం వెనుకబడిన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని ఆదేశించారు. అలాగే టీచర్ సపోర్ట్ గ్రూప్ విద్యార్థులకు అదనపు శ్రద్ధ చూపించి వారి అభ్యాస ఫలితాలను మెరుగుపరచాలని సూచించారు.

