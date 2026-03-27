Bhadrachalam: భద్రాద్రిలో కన్నులపండువగా సీతారాముల కల్యాణం.. పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం రేవంత్!

Published on: 27 March 2026 12:26 PM IST
Bhadrachalam: దక్షిణ అయోధ్యగా ప్రసిద్ధి గాంచిన భద్రాచల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. మిథిలా స్టేడియంలో లోకకల్యాణం కోసం జరిగిన శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భద్రాద్రి పురవీధులన్నీ 'రామనామ' స్మరణతో మారుమోగిపోయాయి.

ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాల సమర్పణ:

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన ధర్మపత్ని గీత గారు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించారు. ఈ వేడుకలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కొండా సురేఖ మరియు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అర్చకుల వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య సీతారాముల కల్యాణ క్రతువు కన్నులపండువగా సాగింది.

భద్రాద్రి అభివృద్ధికి రూ.351 కోట్లు:

కల్యాణోత్సవానికి ముందు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేశారు. తొలి విడతలో భాగంగా రూ.351 కోట్ల భారీ వ్యయంతో చేపట్టనున్న మాస్టర్ ప్లాన్ పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించడంతో పాటు, ఆలయ ప్రాశస్త్యం దెబ్బతినకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భద్రాద్రిని తీర్చిదిద్దుతామని ఈ సందర్భంగా సీఎం హామీ ఇచ్చారు.

రామచంద్రస్వామి కల్యాణాన్ని తిలకించిన భక్తులు తన్మయత్వానికి గురయ్యారు. ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని దేవస్థానం అధికారులు భక్తుల కోసం చలువ పందిళ్లు, తాగునీరు మరియు అన్నదాన ఏర్పాట్లు భారీగా చేశారు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

