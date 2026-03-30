Kalva Srirampur: న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం కదం తొక్కిన 'ఆశా'లు!
Kalva Srirampur: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండల కేంద్రంలో ఆశా కార్యకర్తలు భారీ రాస్తారోకో నిర్వహించారు.
తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండల కేంద్రంలో ఆశా కార్యకర్తలు సోమవారం ఉదయం భారీ రాస్తారోకో నిర్వహించారు. మండలంలోని ప్రధాన రహదారిపై కార్యకర్తలు బైఠాయించడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయి ట్రాఫిక్ స్తంభించింది.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
ఈ సందర్భంగా ఆశా కార్యకర్తలు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి పలు విన్నపాలు చేశారు:
వేతన సవరణ: ఆశా కార్యకర్తలకు నెలకు ₹18,000 వేతనం చెల్లించి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి.
బకాయిల విడుదల: గత మూడు నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్న వేతనాలను తక్షణమే విడుదల చేయాలి.
కేంద్ర పారితోషికం: కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన ₹1,500 పారితోషికాన్ని వెంటనే అమలులోకి తీసుకురావాలి.
PRC ఏరియర్స్: ఆరు నెలల కాలానికి సంబంధించిన పీఆర్సీ (PRC) బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలి.
రాజకీయ నాయకుల మద్దతు:
ఆశా కార్యకర్తలు చేపట్టిన ఈ ఆందోళనకు స్థానిక నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు. మాజీ జెడ్పిటిసి వంగల తిరుపతిరెడ్డి, మాజీ కోఆప్షన్ సభ్యుడు ఎండి ఇబ్రహీం, మరియు బీఆర్ఎస్ నాయకుడు కూకట్ల నవీన్ రాస్తారోకోలో పాల్గొని కార్యకర్తలకు మద్దతు ప్రకటించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజారోగ్యం కోసం శ్రమిస్తున్న ఆశా కార్యకర్తల సమస్యలను ప్రభుత్వం మొండిచేయి చూపకుండా వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం ఆపేది లేదని, ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని ఆశా కార్యకర్తలు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.