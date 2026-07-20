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Xiaomi Power Bank 5i : 20,000mAh పవర్.. షియోమీ కొత్త పవర్ బ్యాంక్ రెడీ.!

Xiaomi Power Bank 5i : భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్, యాక్సెసరీస్ మార్కెట్‌లో మంచి ఆదరణ ఉన్న ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం షియోమీ, తన నూతన ఛార్జింగ్ పరికరం "షియోమీ పవర్....

G Krishna
Published on: 20 July 2026 8:36 PM IST
xiaomi power bank 5i
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xiaomi power bank 5i 

Xiaomi Power Bank 5i : భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్, యాక్సెసరీస్ మార్కెట్‌లో మంచి ఆదరణ ఉన్న ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం షియోమీ, తన నూతన ఛార్జింగ్ పరికరం "షియోమీ పవర్ బ్యాంక్ 5i 20,000mAh" ను దేశీయ మార్కెట్‌లో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇన్-బిల్ట్ టైప్-సి కేబుల్, 67W సూపర్‌ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ , డిజిటల్ డిస్ప్లే లాంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో ఈ ప్రొడక్ట్ త్వరలోనే వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

లాంచ్ డేట్ , విక్రయ వేదికలు

ఈ పవర్ బ్యాంక్‌ను జూలై 23న భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఆవిష్కరణకు సంబంధించి షియోమీ ఇండియా తన వెబ్‌సైట్‌లో ఒక ప్రత్యేక పేజీని సిద్ధం చేయగా, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమేజాన్‌లోనూ దీనికి సంబంధించిన మైక్రోసైట్ ప్రత్యక్షమైంది. అధికారిక విడుదల అనంతరం అమేజాన్ వేదికగా, షియోమీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ , ఆఫ్‌లైన్ రీటైల్ విక్రయ కేంద్రాల ద్వారా దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

డిజైన్ , డిజిటల్ డిస్ప్లే ఫీచర్లు

షియోమీ ఇంకా పూర్తి స్థాయి సాంకేతిక వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో లభిస్తున్న మోడల్ ఫీచర్లతోనే రూపొందినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి అమర్చిన ఇన్-బిల్ట్ టైప్-సి కేబుల్ ఛార్జింగ్‌కే కాకుండా పవర్ బ్యాంక్‌ను సులభంగా పట్టుకోవడానికి కేరీయింగ్ స్ట్రాప్‌లా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బ్యాటరీ శాతం, ఛార్జింగ్ స్థితి , లో-కరెంట్ మోడ్‌ను ప్రత్యక్షంగా చూపించే డిజిటల్ డిస్ప్లే దీని మరొక ప్రధాన ఆకర్షణ.

ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం , పనితీరు

ఈ పవర్ బ్యాంక్ 67W వేగవంతమైన అవుట్‌పుట్‌ను ఇన్-బిల్ట్ కేబుల్ , ప్రత్యేక టైప్-సి పోర్ట్ ద్వారా అందిస్తుంది. ఇన్‌పుట్ పరంగా 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటంతో, అనుకూలమైన ఛార్జర్‌ని ఉపయోగించి పవర్ బ్యాంక్‌ను కేవలం రెండున్నర గంటల్లోనే సున్నా నుండి పూర్తిగా రీఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇందులో ఒక ఇన్-బిల్ట్ కేబుల్, ఒక టైప్-సి పోర్ట్ , ఒక యూఎస్‌బీ-ఏ పోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఒకే సమయంలో మూడు వేర్వేరు పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. టీడబ్ల్యూఎస్ ఈయర్‌బడ్స్, ఫిట్‌నెస్ బ్యాండ్స్ వంటి తక్కువ పవర్ అవసరమయ్యే పరికరాల కోసం బటన్‌ను రెండుసార్లు ప్రెస్ చేసి లో-కరెంట్ మోడ్‌ను ఆన్ చేసుకోవచ్చు.

సురక్షిత ప్రయాణం , మిగిలిన వివరాలు

విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారికి అనుకూలంగా ఉండేలా దీని ఎనర్జీ రేటింగ్‌ను 74.37Wh గా నిర్ణయించారు. అంతర్జాతీయ విమానయాన నిబంధనల ప్రకారం 100Wh కంటే తక్కువ ఉన్న పరికరాలను విమానాల్లో క్యారీ-ఆన్ బ్యాగేజ్‌గా తీసుకెళ్లవచ్చు. భద్రత కోసం ఇందులో డ్యూయల్ ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్లు, తొమ్మిది పొరల సర్క్యూట్ రక్షణ వ్యవస్థను అందించారు. సుమారు 415 గ్రాముల బరువు ఉండే ఈ పరికరం అధికారిక ధర , ఇతర సేల్ వివరాలు లాంచ్ సమయంలో వెల్లడి కానున్నాయి.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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