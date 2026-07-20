Xiaomi Power Bank 5i : 20,000mAh పవర్.. షియోమీ కొత్త పవర్ బ్యాంక్ రెడీ.!
Xiaomi Power Bank 5i : భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్, యాక్సెసరీస్ మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉన్న ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం షియోమీ, తన నూతన ఛార్జింగ్ పరికరం "షియోమీ పవర్....
Xiaomi Power Bank 5i : భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్, యాక్సెసరీస్ మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉన్న ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం షియోమీ, తన నూతన ఛార్జింగ్ పరికరం "షియోమీ పవర్ బ్యాంక్ 5i 20,000mAh" ను దేశీయ మార్కెట్లో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇన్-బిల్ట్ టైప్-సి కేబుల్, 67W సూపర్ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ , డిజిటల్ డిస్ప్లే లాంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో ఈ ప్రొడక్ట్ త్వరలోనే వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
లాంచ్ డేట్ , విక్రయ వేదికలు
ఈ పవర్ బ్యాంక్ను జూలై 23న భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఆవిష్కరణకు సంబంధించి షియోమీ ఇండియా తన వెబ్సైట్లో ఒక ప్రత్యేక పేజీని సిద్ధం చేయగా, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమేజాన్లోనూ దీనికి సంబంధించిన మైక్రోసైట్ ప్రత్యక్షమైంది. అధికారిక విడుదల అనంతరం అమేజాన్ వేదికగా, షియోమీ అధికారిక వెబ్సైట్ , ఆఫ్లైన్ రీటైల్ విక్రయ కేంద్రాల ద్వారా దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
డిజైన్ , డిజిటల్ డిస్ప్లే ఫీచర్లు
షియోమీ ఇంకా పూర్తి స్థాయి సాంకేతిక వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లభిస్తున్న మోడల్ ఫీచర్లతోనే రూపొందినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి అమర్చిన ఇన్-బిల్ట్ టైప్-సి కేబుల్ ఛార్జింగ్కే కాకుండా పవర్ బ్యాంక్ను సులభంగా పట్టుకోవడానికి కేరీయింగ్ స్ట్రాప్లా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బ్యాటరీ శాతం, ఛార్జింగ్ స్థితి , లో-కరెంట్ మోడ్ను ప్రత్యక్షంగా చూపించే డిజిటల్ డిస్ప్లే దీని మరొక ప్రధాన ఆకర్షణ.
ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం , పనితీరు
ఈ పవర్ బ్యాంక్ 67W వేగవంతమైన అవుట్పుట్ను ఇన్-బిల్ట్ కేబుల్ , ప్రత్యేక టైప్-సి పోర్ట్ ద్వారా అందిస్తుంది. ఇన్పుట్ పరంగా 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటంతో, అనుకూలమైన ఛార్జర్ని ఉపయోగించి పవర్ బ్యాంక్ను కేవలం రెండున్నర గంటల్లోనే సున్నా నుండి పూర్తిగా రీఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇందులో ఒక ఇన్-బిల్ట్ కేబుల్, ఒక టైప్-సి పోర్ట్ , ఒక యూఎస్బీ-ఏ పోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఒకే సమయంలో మూడు వేర్వేరు పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. టీడబ్ల్యూఎస్ ఈయర్బడ్స్, ఫిట్నెస్ బ్యాండ్స్ వంటి తక్కువ పవర్ అవసరమయ్యే పరికరాల కోసం బటన్ను రెండుసార్లు ప్రెస్ చేసి లో-కరెంట్ మోడ్ను ఆన్ చేసుకోవచ్చు.
సురక్షిత ప్రయాణం , మిగిలిన వివరాలు
విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారికి అనుకూలంగా ఉండేలా దీని ఎనర్జీ రేటింగ్ను 74.37Wh గా నిర్ణయించారు. అంతర్జాతీయ విమానయాన నిబంధనల ప్రకారం 100Wh కంటే తక్కువ ఉన్న పరికరాలను విమానాల్లో క్యారీ-ఆన్ బ్యాగేజ్గా తీసుకెళ్లవచ్చు. భద్రత కోసం ఇందులో డ్యూయల్ ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్లు, తొమ్మిది పొరల సర్క్యూట్ రక్షణ వ్యవస్థను అందించారు. సుమారు 415 గ్రాముల బరువు ఉండే ఈ పరికరం అధికారిక ధర , ఇతర సేల్ వివరాలు లాంచ్ సమయంలో వెల్లడి కానున్నాయి.