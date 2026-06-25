ఇకపై పక్కనోళ్లు తొంగి చూస్తారనే భయమే వద్దు.. 'ప్రైవసీ స్క్రీన్'తో వస్తున్న షాఓమీ 18 ప్రో!
Xiaomi 18 Pro: ప్రముఖ చైనీస్ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ లీక్ సమాచారం ప్రకారం, షాఓమీ సంస్థ ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన డిస్ప్లే టెక్నాలజీని పరీక్షిస్తోంది.
Xiaomi 18 Pro: మెట్రోలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడో, బస్టాండ్లో నిల్చున్నప్పుడో మనకు తెలియకుండానే పక్కన ఉన్నవాళ్లు మన ఫోన్ స్క్రీన్ వైపు తొంగిచూడటం సర్వసాధారణం. మన వ్యక్తిగత చాటింగ్లు, బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్లు ఇతరుల కంటపడతాయనే భయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇకపై ఆ చింతే అవసరం లేదు. మీ కంటికి మాత్రమే కనిపించే సరికొత్త '2K ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్' స్క్రీన్తో షాఓమీ 18 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ హిస్టరీలోనే అతిపెద్ద అప్డేట్తో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
సరికొత్త 2K ప్రైవసీ స్క్రీన్ మాయాజాలం..
ప్రముఖ చైనీస్ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ లీక్ చేసిన సమాచారం ప్రకారం, షాఓమీ సంస్థ ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన డిస్ప్లే టెక్నాలజీని పరీక్షిస్తోంది. ఈ నెక్స్ట్-జెనరేషన్ 2K డిస్ప్లే ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో ఇన్-బిల్ట్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ను అమర్చారు. దీనివల్ల ఫోన్ను నేరుగా చూసే యూజర్కు మాత్రమే స్క్రీన్ పై ఉన్న కంటెంట్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పక్కన ఉన్నవాళ్లకు లేదా వేరే యాంగిల్స్ నుంచి చూసేవారికి ఆ స్క్రీన్ కేవలం నల్లగా లేదా బ్లర్గా మాత్రమే దర్శనమిస్తుంది. ప్రస్తుతం శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా లాంటి అత్యంత ఖరీదైన ఫోన్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న ఈ ప్రీమియం సెక్యూరిటీని, ఇప్పుడు షాఓమీ తన 18 ప్రో మోడల్ ద్వారా సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది.
లాంచ్ వ్యూహంలో సరికొత్త మార్పులు..
గతేడాది షాఓమీ తన 17 సిరీస్లోని అన్ని మోడళ్లను ఒకేసారి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కానీ ఈసారి కంపెనీ తన లాంచ్ శైలిని పూర్తిగా మార్చబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వినియోగదారుల్లో మరింత హైప్ క్రియేట్ చేయడానికి, అందరికంటే ముందుగా అత్యంత ప్రీమియం మోడల్ అయిన 'షాఓమీ 18 ప్రో'ను ఒంటరిగా రంగంలోకి దించనుంది. ఈ ప్రో మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చి సంచలనం సృష్టించిన కొన్ని రోజుల తర్వాతే బేస్ మోడల్ అయిన షాఓమీ 18 ను విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో.. పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం లుక్స్, ప్రైవసీలోనే కాకుండా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ రారాజులా నిలవనుంది. క్వాల్కామ్ సంస్థ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో విడుదల చేయనున్న అత్యంత పవర్ఫుల్ 'స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6' సిరీస్ ప్రొసెసర్లను ఈ ఫోన్లలో ఉపయోగించనున్నారు. అయితే ధరను అదుపులో ఉంచడానికి బేస్ మోడల్లో సాధారణ చిప్సెట్ను వాడి, ప్రీమియం మోడళ్లయిన షాఓమీ 18 ప్రో, షాఓమీ 18 ప్రో మాక్స్ లలో మాత్రం అత్యంత ఖరీదైన, అత్యంత వేగవంతమైన 'స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో' ప్రొసెసర్లను అమర్చబోతున్నారు. దీనివల్ల గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ అనుభూతి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
సాంకేతిక ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తున్నప్పటికీ, వినియోగదారుల వ్యక్తిగత భద్రతకు (ప్రైవసీ) ప్రాధాన్యత ఇస్తూ షాఓమీ తీసుకురాబోతున్న ఈ సరికొత్త స్క్రీన్ టెక్నాలజీ నిజంగానే స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. లీకైన ఫీచర్లు నిజమైతే, రాబోయే రోజుల్లో ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో షాఓమీ 18 ప్రో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయం.