పొరపాటున వేరే వారికి డబ్బులు పంపారా? కంగారు వద్దు, మీ డబ్బు తిరిగి పొందండిలా!
UPI payment: తెలియక పొరపాటున వేరే వారికి డబ్బులు పంపారా? ఆందోళన చెందకండి! ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్స్ ద్వారా తప్పుడు నంబర్కు డబ్బులు వెళ్లినప్పుడు వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇలా.
UPI payment: తెలియక పొరపాటున వేరే వారికి డబ్బులు పంపారా? ఆందోళన చెందకండి! ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్స్ ద్వారా తప్పుడు నంబర్కు డబ్బులు వెళ్లినప్పుడు వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇలా..
నేటి డిజిటల్ కాలంలో ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ మన జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. అయితే, తొందరపాటులోనో లేదా నంబర్ తప్పుగా ఎంటర్ చేయడం వల్లనో, మనం అనుకున్న వ్యక్తులకు కాకుండా వేరే వారికి డబ్బులు పంపే అవకాశం ఉంటుంది. అలా జరిగినప్పుడు కంగారు పడకుండా, ఇలా మీ డబ్బును తిరిగి పొందే ప్రయత్నం చేయవచ్చు.
పొరపాటున వేరే వారికి డబ్బులు పంపిన వెంటనే మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని, ఆ లావాదేవీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఐడితో పాటు పూర్తి వివరాలను స్క్రీన్షాట్ తీసుకోవడం. ఇది మీ ఫిర్యాదుకు ప్రధాన ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఆ వెంటనే, మీరు ఉపయోగించిన సంబంధిత పేమెంట్ యాప్ కస్టమర్ కేర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి. ప్రధానమైన పేమెంట్ యాప్ల కస్టమర్ కేర్ నంబర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
గూగుల్ పే: 18004190157
ఫోన్ పే: 08068727374 లేదా 02268727374
బీహెచ్ఐఎం యూపీఐ: 18001201740
పేటీఎం: 1204456456
ఒకవేళ యాప్ కస్టమర్ కేర్ ద్వారా మీకు సరైన స్పందన రాకపోయినా లేదా సమస్య పరిష్కారం కాకపోయినా, మీరు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ npci.org.in ద్వారా ఫిర్యాదును నమోదు చేయవచ్చు.
చివరగా, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకటికి రెండుసార్లు నంబర్ను, వివరాలను సరిచూసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం. ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు.