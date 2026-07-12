ATM: ఏటీఎం పిన్ 4 అంకెలే ఎందుకుంటాయి? దీని వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే
ATM: మనం నిత్యం ఉపయోగించే ఏటీఎంలలో పిన్ నంబర్ ఎందుకు 4 అంకెలు మాత్రమే ఉంటుందో మీకు తెలుసా? దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది.
ATM: మనం డబ్బులు డ్రా చేయడానికి ఏటీఎంకు వెళ్ళినప్పుడు పిన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేస్తాం. అది ఎప్పుడూ 4 అంకెలే ఉండటం గమనించే ఉంటారు. అసలు ఈ 4 అంకెల నిర్ణయం ఎవరు తీసుకున్నారు? దీని వెనుక ఉన్న కథ ఏంటో తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. ప్రపంచపు మొదటి ఏటీఎం 1967లో జాన్ షెపర్డ్ బారన్ సృష్టించారు.
అప్పట్లో దీనికి ఆరు అంకెల పిన్ ఉండేది, కానీ ఇది అందరికీ సులభంగా గుర్తుండదు. ఈ ఆవిష్కరణ వెనుక ఉన్న వ్యక్తిగత అనుభవం దీనిని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. నేడు మనం ప్రతిరోజూ చూసే ఈ ఏటీఎంలు అప్పట్లో ఒక విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణగా నిలిచాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలను సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
జాన్ షెపర్డ్ బారన్ భార్య కరోలిన్, తన భర్త రూపొందించిన 6 అంకెల పిన్ను గుర్తుంచుకోవడానికి చాలా కష్టపడేవారు. ఆమె కేవలం 4 అంకెలను మాత్రమే సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోగలనని చెప్పడం వల్లనే, ఈ మార్పు సాధ్యమైంది. ఒక సాధారణ సూచన ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ రంగంలోనే ఒక పెద్ద మార్పుకు దారితీసింది.
4 అంకెల పిన్ నంబర్ ప్రజలకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవడానికి సులభంగా ఉండటంతో పాటు, త్వరగా ఎంటర్ చేయడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది. బ్యాంకులు దీనిని ప్రమాణికంగా మార్చడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే. భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సామాన్య ప్రజల సౌకర్యం కోసం 4 అంకెలు సరైన సంఖ్యగా నిర్ణయించారు. నేటికీ ఇదే పద్ధతి కొనసాగుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు 4 అంకెల పిన్ విధానాన్ని స్వీకరించాయి. ఇది ఖాతాదారులందరికీ ఒకే రకమైన భద్రతను, సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ విధానం వల్ల ఎక్కడైనా సులభంగా ఏటీఎంలను వాడుకునే వీలు కలిగింది. ఈ 4 అంకెల నియమం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఒక అనివార్యమైన భాగమైపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు ప్రతిరోజూ ఇదే సులభమైన పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
నేడు ఏటీఎంలు కేవలం డబ్బు డ్రా చేయడానికే కాకుండా, అనేక రకాల సేవలను అందిస్తున్నాయి. అయినా, ఆ 4 అంకెల పిన్ భద్రత మాత్రం అలాగే కొనసాగుతోంది. సాంకేతికత ఎంత మారినా, ప్రాథమికంగా మనం పాటించే ఈ పద్ధతి వెనుక ఉన్న కథ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, ఈ 4 అంకెల పిన్ చరిత్ర మాత్రం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది.