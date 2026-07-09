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వాట్సప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక ఫ్రెండ్స్ బర్త్‌డేలు మర్చిపోయే ఛాన్సే లేదు..!

WhatsApp New Feature: వాట్సాప్ కొత్త బర్త్‌డే నోటిఫికేషన్ ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోంది. కాంటాక్టుల పుట్టినరోజులను ఇన్-యాప్ నోటిఫికేషన్ల ద్వారా గుర్తుచేసే ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం Android Beta వెర్షన్‌లో గుర్తించబడింది.

Venkat
Published on: 9 July 2026 8:40 PM IST
WhatsApp New Feature
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వాట్సప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక ఫ్రెండ్స్ బర్త్‌డేలు మర్చిపోయే ఛాన్సే లేదు..!

WhatsApp New Feature: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉపయోగిస్తున్న ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీతో పాటు యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను మెరుగుపరిచేందుకు వరుసగా అప్‌డేట్స్ విడుదల చేస్తున్న వాట్సాప్.. ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన ఫీచర్‌పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.

స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువుల పుట్టినరోజులను మర్చిపోతున్నారా? అయితే త్వరలో వాట్సాప్ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించే అవకాశం ఉంది. మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లో ఉన్న వారి పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు ముందుగానే గుర్తుచేసే కొత్త ఫీచర్‌ను వాట్సాప్ అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి.

ఇక బర్త్‌డేలు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉండదా..?

ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల పుట్టినరోజులను గుర్తుంచుకునేందుకు క్యాలెండర్ యాప్స్ లేదా సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఆధారపడుతున్నారు.

అయితే కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రత్యేకంగా ఇతర యాప్స్‌పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గవచ్చు. కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లో ఉన్న వ్యక్తి పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ స్వయంగా ఇన్-యాప్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వినియోగదారులకు గుర్తు చేసే అవకాశం ఉంది.

దీంతో నేరుగా సంబంధిత వ్యక్తి చాట్ విండోను ఓపెన్ చేసి బర్త్‌డే విషెస్ చెప్పే అవకాశం లభిస్తుంది.

ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్‌లో గుర్తింపు..

వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్లను ట్రాక్ చేసే WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం ఈ బర్త్‌డే రిమైండర్ ఫీచర్ Android Beta 2.26.27.3 వెర్షన్‌లో గుర్తించారు.

అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ టెస్టింగ్ దశలోనే ఉంది. అంటే సాధారణ వినియోగదారులతో పాటు బీటా టెస్టర్లు కూడా ప్రస్తుతానికి దీనిని ఉపయోగించలేరు.

ఫీచర్ డెవలప్‌మెంట్ పూర్తయిన తర్వాత భవిష్యత్తులో వచ్చే అప్‌డేట్ ద్వారా ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

బర్త్‌డేల కోసం ప్రత్యేక సెక్షన్..

వాట్సాప్ కేవలం పుట్టినరోజు నోటిఫికేషన్లతోనే సరిపెట్టకుండా యాప్‌లో ప్రత్యేకంగా ‘Birthdays’ అనే సెక్షన్‌ను తీసుకురావచ్చని సమాచారం.

ఈ ప్రత్యేక విభాగంలో త్వరలో పుట్టినరోజులు జరుపుకోబోయే కాంటాక్టుల వివరాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది.

దీంతో ఎవరి పుట్టినరోజు ఎప్పుడు ఉందో ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది కాంటాక్టులు ఉన్న వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ ఉపయోగకరంగా మారవచ్చు.

పుట్టినరోజు రోజున నోటిఫికేషన్..

కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లోని వ్యక్తి పుట్టినరోజు రోజున వాట్సాప్ ఇన్-యాప్ నోటిఫికేషన్ పంపే అవకాశం ఉంది.

ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సంబంధిత వ్యక్తి పుట్టినరోజు విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. అనంతరం వినియోగదారులు నేరుగా వారి చాట్‌లోకి వెళ్లి శుభాకాంక్షలు చెప్పవచ్చు.

అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. వాట్సాప్ వద్ద సంబంధిత కాంటాక్ట్ పుట్టిన తేదీ సమాచారం అందుబాటులో ఉంటేనే ఈ ఫీచర్ పనిచేసే అవకాశం ఉంది.

వాట్సాప్‌కు పుట్టిన తేదీలు ఎలా తెలుస్తాయి?

కొన్ని మార్కెట్లలో నియంత్రణ నిబంధనల కారణంగా వినియోగదారుల వయస్సును నిర్ధారించేందుకు వాట్సాప్ పుట్టిన తేదీ వివరాలను సేకరించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.

ముఖ్యంగా అమెరికాలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వయస్సు నిర్ధారణ కోసం వినియోగదారుల పుట్టిన తేదీలను అందించడం తప్పనిసరిగా ఉంది.

ఇలా గతంలో సేకరించిన సమాచారాన్ని కొత్త బర్త్‌డే నోటిఫికేషన్ ఫీచర్ కోసం ఉపయోగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అందరి బర్త్‌డేలు కనిపిస్తాయా..?

ఈ ఫీచర్ విషయంలో వినియోగదారులకు కొన్ని పరిమితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో వాట్సాప్ వినియోగదారుల పుట్టిన తేదీలను సేకరించడం లేదు. అందువల్ల యాప్ వద్ద పుట్టిన తేదీ సమాచారం అందుబాటులో లేని కాంటాక్టుల బర్త్‌డే నోటిఫికేషన్లు ఆటోమేటిక్‌గా కనిపించకపోవచ్చు.

భవిష్యత్తులో వినియోగదారులు తమ పుట్టిన తేదీ వివరాలను సెల్ఫ్‌గా యాప్‌లో నమోదు చేసే ఆప్షన్‌ను వాట్సాప్ అందిస్తుందా? అనే విషయంలో ప్రస్తుతానికి స్పష్టత లేదు.

ప్రైవసీ విషయంలో ప్రశ్నలు..

పుట్టినరోజు నోటిఫికేషన్ ఫీచర్ ఉపయోగకరంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ప్రైవసీకి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలో ఉన్న ఈ ఫీచర్‌లో తమ పుట్టిన తేదీని ఎవరితో షేర్ చేయాలి? ఎవరి నుంచి దాచాలి? అనే విషయాలను నియంత్రించేందుకు ప్రత్యేక ప్రైవసీ ఆప్షన్లు ఇంకా కనిపించలేదని నివేదిక పేర్కొంది.

అంటే వినియోగదారులు తమ పుట్టిన తేదీ సమాచారాన్ని కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లోని అందరికీ చూపించాలా? లేదా ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులకు మాత్రమే కనిపించేలా చేయాలా? అనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

ఫీచర్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసే సమయానికి వాట్సాప్ అదనపు ప్రైవసీ కంట్రోల్స్‌ను తీసుకొస్తుందేమో చూడాలి.

ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?

వాట్సాప్ కొత్త బర్త్‌డే నోటిఫికేషన్ ఫీచర్‌ను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తుందనే విషయంలో ప్రస్తుతానికి అధికారిక సమాచారం లేదు.

ఫీచర్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉండటంతో ముందుగా ఎంపిక చేసిన బీటా టెస్టర్లకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారి నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా అవసరమైన మార్పులు చేసిన తర్వాత సాధారణ వినియోగదారులకు విడుదల చేయవచ్చు. అయితే వాట్సాప్ నుంచి దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

వాట్సాప్ యూజర్లకు ఉపయోగపడుతుందా?

ప్రస్తుతం వాట్సాప్ కేవలం మెసేజింగ్ యాప్‌గా మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. వాయిస్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్, పేమెంట్స్, ఛానెల్స్, స్టేటస్ అప్‌డేట్స్ వంటి అనేక ఫీచర్లతో వినియోగదారుల రోజువారీ జీవితంలో భాగమైంది.

ఇప్పుడు పుట్టినరోజు రిమైండర్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే వినియోగదారులకు మరింత ఉపయోగకరంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ముఖ్యంగా స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పుట్టినరోజులను తరచూ మర్చిపోయే వారికి ఈ ఫీచర్ బాగా ఉపయోగపడవచ్చు.

అయితే కొత్త ఫీచర్ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? అన్ని దేశాల్లో విడుదల చేస్తారా? పుట్టిన తేదీ సమాచారానికి ఎలాంటి ప్రైవసీ కంట్రోల్స్ అందిస్తారు? అనే విషయాలపై వాట్సాప్ నుంచి మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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