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ఇకపై ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే వాట్సాప్‌ చాటింగ్.. మీ యూజర్‌నేమ్ ఇప్పుడే రిజర్వ్ చేసుకోండి..!

Whatsapp Privacy Update: ప్రస్తుత రోజుల్లో డిజిటల్ ప్రైవసీ అనేది అత్యంత కీలకమైన అంశంగా మారింది. ఏదైనా గ్రూపులో జాయిన్ అయినా, లేదా కొత్త వ్యక్తికి మెసేజ్ చేయాలన్నా మన ఫోన్ నంబర్ అవతలి వారికి తెలిసిపోతుందనే ఆందోళన చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ ఈ సరికొత్త అప్‌డేట్‌ను రూపొందించింది.

Venkat
Published on: 30 Jun 2026 9:58 AM IST
Whatsapp Privacy Update
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ఇకపై ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే వాట్సాప్‌ చాటింగ్.. మీ యూజర్‌నేమ్ ఇప్పుడే రిజర్వ్ చేసుకోండి..!

Whatsapp Username: మీ వాట్సాప్ నంబర్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే భయపడుతున్నారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది వాడుతున్న వాట్సాప్, సరికొత్త విప్లవాత్మక ఫీచర్‌ను తీసుకొస్తోంది. ఇకపై మీ వ్యక్తిగత ఫోన్ నంబర్ ఎవరికీ కనిపించకుండా, కేవలం ఒక 'యూజర్‌నేమ్' ద్వారా మాత్రమే ఇతరులతో చాట్ చేసే అద్భుతమైన ప్రైవసీ ఫీచర్‌ను సంస్థ సిద్ధం చేస్తోంది.

ఫోన్ నంబర్ల గోప్యతకు సరికొత్త భద్రత..

ప్రస్తుత రోజుల్లో డిజిటల్ ప్రైవసీ అనేది అత్యంత కీలకమైన అంశంగా మారింది. ఏదైనా గ్రూపులో జాయిన్ అయినా, లేదా కొత్త వ్యక్తికి మెసేజ్ చేయాలన్నా మన ఫోన్ నంబర్ అవతలి వారికి తెలిసిపోతుందనే ఆందోళన చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ ఈ సరికొత్త అప్‌డేట్‌ను రూపొందించింది. ఈ ఫీచర్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్) తరహాలోనే వాట్సాప్‌లో కూడా మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన యూజర్‌నేమ్‌ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.

గ్లోబల్ రోలౌట్ కంటే ముందే మీ పేరును లాక్ చేసుకోండి..!

ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఫీచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికారికంగా లాంచ్ కావడానికి ముందే, వినియోగదారుల కోసం 'యూజర్‌నేమ్ రిజర్వేషన్' ప్రక్రియను వాట్సాప్ ప్రారంభించింది. అంటే, మీకు నచ్చిన లేదా మీ పేరు మీద ఉన్న యూజర్‌నేమ్‌ను ఇతరులు ఎవరూ తీసుకోకుండా ఇప్పుడే రిజర్వ్ (లాక్) చేసుకోవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్లకు పైగా వినియోగదారులు ఉన్నందున, ఒకే పేరు కోసం భారీ పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే ముందుగా స్పందించిన వారికి ముందుగా నచ్చిన పేరు దక్కేలా వాట్సాప్ ఈ ముందస్తు రిజర్వేషన్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది.

ఆప్షనల్ యూజర్‌నేమ్ కీ.. డబుల్ ప్రొటెక్షన్..

ఈ ఫీచర్‌లో కేవలం యూజర్‌నేమ్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రైవసీని మరింత పటిష్టం చేయడానికి వాట్సాప్ మరొక అదనపు రక్షణ కవచాన్ని జోడించింది. అదే 'యూజర్‌నేమ్ కీ'. మీ యూజర్‌నేమ్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ మీకు నేరుగా మెసేజ్ చేయకుండా, ఈ కీ ద్వారా నియంత్రించవచ్చు. మొదటిసారి మీతో చాట్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ ఐచ్ఛిక కీ అవసరమవుతుంది. దీనివల్ల తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే అనవసరపు మెసేజ్‌లకు, స్పామ్ చాట్లకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది.

యూజర్‌నేమ్‌ను ఎలా రిజర్వ్ చేసుకోవాలి..?

ఈ సరికొత్త ఫీచర్ దశలవారీగా వినియోగదారులందరికీ రోలౌట్ అవుతోంది. మీ అకౌంట్‌కు ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి రాగానే వాట్సాప్ నుంచి ఒక ఇన్-యాప్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.

మొదట మీ మొబైల్‌లోని వాట్సాప్‌ను సరికొత్త వర్షన్‌కు అప్‌డేట్ చేయండి. యాప్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్ (Settings) లోకి వెళ్లండి.

అక్కడ అకౌంట్ (Account) ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి. అనంతరం అందులో కనిపించే యూజర్‌నేమ్ (Username) విభాగంలోకి వెళ్లి మీ ప్రొఫైల్ కోసం నచ్చిన పేరును ఎంచుకుని రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

చిన్న వ్యాపారస్తులు, క్రియేటర్లు, సంస్థలు తమ బ్రాండ్ గుర్తింపును కాపాడుకోవడానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌లో ఉన్న పేర్లనే ఇక్కడ కూడా సులభంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చని సంస్థ తెలిపింది.

వాట్సాప్ తీసుకొస్తున్న ఈ యూజర్‌నేమ్ ఫీచర్ కేవలం ఒక సోషల్ మీడియా ఐడెంటిటీ మాత్రమే కాదు, ఇది వినియోగదారుల భద్రతను సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే అద్భుతమైన ప్రైవసీ ఆయుధం.

మీ వ్యక్తిగత నంబర్‌ను సురక్షితంగా ఉంచుకుంటూనే, సరిహద్దులు లేని కమ్యూనికేషన్‌ను ఆస్వాదించడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశం. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా, మీ వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్లను గమనిస్తూ మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక యూజర్‌నేమ్‌ను ఇప్పుడే సొంతం చేసుకోండి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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