WhatsApp Username Feature: వాట్సాప్ అదిరిపోయే ఫీచర్.. అమ్మాయిలకు అద్భుత వరం.. అదేంటో తెలుసా?
WhatsApp Username Feature: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'యూజర్ నేమ్' ఫీచర్ను టెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించింది.
WhatsApp Username Feature: నేటి కాలంలో అపరిచితులతో చాట్ చేయాలన్నా లేదా గ్రూపుల్లో చేరాలన్నా మీ వ్యక్తిగత మొబైల్ నంబర్ ఇతరులకు తెలిసిపోతుందనే భయం వేధిస్తోందా..? అయితే మీ కోసమే వాట్సాప్ ఒక అద్భుతమైన మార్పును తీసుకొస్తోంది. ఇకపై ఎవరికైనా మీ నంబర్ ఇవ్వకుండానే, కేవలం ఒక పేరుతో (యూజర్ నేమ్) సందేశాలు పంపుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తోంది.
గోప్యతకు పెద్దపీట వేస్తున్న వాట్సాప్..
ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల భద్రత కోసం ఇప్పటివరకు చేపట్టిన మార్పుల్లో ఇది అత్యంత కీలకమైనది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'యూజర్ నేమ్' ఫీచర్ను సంస్థ అధికారికంగా పరీక్షించడం ప్రారంభించింది. దీనివల్ల ముఖ్యంగా మహిళలకు, తమ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. ఇకపై మీరు ఎవరితోనైనా సంభాషణ మొదలుపెట్టడానికి మీ పది అంకెల మొబైల్ నంబర్ను పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఏమిటి ఈ కొత్త మార్పు?
ప్రస్తుతం వాట్సాప్లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే వారి మొబైల్ నంబర్ మీ వద్ద ఉండాలి లేదా మీ నంబర్ వారికి తెలియాలి. కానీ కొత్త అప్డేట్ ప్రకారం, ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా ఎక్స్ (ట్విట్టర్) తరహాలో మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన యూజర్ నేమ్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని సంప్రదించాలనుకుంటే ఆ పేరును వెతికి సందేశం పంపవచ్చు. అయితే, ఖాతా తెరవడానికి మాత్రం మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి. కానీ, అది అవతలి వారికి కనిపించకుండా దాచుకునే వీలుంటుంది.
యూజర్ నేమ్ సెట్ చేసుకోవడానికి నిబంధనలు..
మీకు నచ్చిన పేరును వాట్సాప్లో ఖరారు చేసుకునే ముందు ఈ నియమాలను పాటించాలి:
పేరు కనీసం 3 నుంచి గరిష్టంగా 35 అక్షరాల మధ్య ఉండాలి.
ఇందులో చిన్న అక్షరాలు (ఏ-జెడ్), అంకెలు, చుక్క (.), అండర్ స్కోర్ (_) మాత్రమే వాడాలి.
వెబ్సైట్ తరహాలో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లేదా డాట్ కామ్ వంటి పదాలను ఉపయోగించకూడదు.
పేరులో కనీసం ఒక్క అక్షరమైనా ఖచ్చితంగా ఉండాలి.
అదనపు రక్షణ కోసం పిన్ కోడ్..
కేవలం పేరు మాత్రమే కాకుండా, భద్రతను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి వాట్సాప్ నాలుగు అంకెల పిన్ కోడ్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. ఎవరైనా అపరిచితులు మీ పేరుతో మీకు సందేశం పంపాలంటే, మీరు సెట్ చేసిన ఆ పిన్ కోడ్ వారికి తెలిసి ఉండాలి. దీనివల్ల అనవసరమైన సందేశాల (స్పామ్) నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
మీ ఫోన్లో ఈ ఫీచర్ ఉందో లేదో ఇలా చూడండి..
ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్ బీటా వెర్షన్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మీరు దీన్ని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే:
మీ వాట్సాప్ యాప్లోని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లండి.
అక్కడ మీ ప్రొఫైల్ ఫోటోపై క్లిక్ చేయండి.
మీ పేరు కింద 'యూజర్ నేమ్' అనే కొత్త ఆప్షన్ కనిపిస్తే, మీకు ఈ సదుపాయం వచ్చినట్టే. త్వరలోనే ఇది అందరు సాధారణ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.