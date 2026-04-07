WhatsApp: వాట్సాప్లో సరికొత్త ఫీచర్.. ఫోన్ కాల్స్ ఇకపై ఫుల్ క్లారిటీ!
WhatsApp: వాట్సాప్ తన యూజర్ల కోసం సరికొత్త ఫీచర్ ను తీసుకొస్తోంది. ముఖ్యం ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇకపై ఫుల్ క్లారిటీతో మాట్లాడుకోవచ్చు.
WhatsApp: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యావ్ వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల కోసం అద్భుతమైన 'నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్' ఫీచర్ను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ సరికొత్త కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత సాంకేతికతతో మీరు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ, మీ గొంతు అవతలి వారికి ఎంతో స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సౌకర్యం త్వరలోనే అందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.
వాట్సాప్ కాలింగ్లో విప్లవాత్మక మార్పు..
ప్రస్తుత కాలంలో సమాచార మార్పిడికి వాట్సాప్ ప్రధాన వేదికగా మారింది. అయితే ప్రయాణాల్లో లేదా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో వాయిస్ లేదా వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనుక వచ్చే శబ్దాల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా వాట్సాప్ యాజమాన్యం 'నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్' అనే నూతన ఫీచర్ను పరీక్షిస్తోంది. ఇది కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే అనవసరపు శబ్దాలను తొలగించి, కేవలం వినియోగదారుడి గొంతును మాత్రమే స్పష్టంగా అవతలి వారికి చేరవేస్తుంది.
నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ సాంకేతికత 'రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్' పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. అంటే మీరు మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీ చుట్టూ ఉన్న ట్రాఫిక్ శబ్దాలు, గాలి హోరు లేదా ఇతర వ్యక్తుల మాటలను గుర్తించి వాటిని అణచివేస్తుంది. దీనివల్ల మీ గొంతు నాణ్యత ఏమాత్రం తగ్గకుండా, శబ్ద కాలుష్యం లేని స్పష్టమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. మీరు ఎంతటి ధ్వని కాలుష్యం ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్నా, అవతలి వ్యక్తికి మాత్రం మీ మాటలు ప్రశాంతమైన గదిలో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నట్లుగానే అనిపిస్తాయి.
ఉపయోగించడం ఎంతో సులభం..
ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవడం చాలా తేలిక. వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్ విభాగంలో దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక బటన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. వినియోగదారులు ఒకసారి దీనిని ప్రారంభించుకుంటే, ప్రతి కాల్ సమయంలో ఇది స్వయంచాలకంగా పనిచేస్తుంది. అవసరం లేదనుకుంటే మాన్యువల్గా దీనిని నిలిపివేసే అవకాశం కూడా కల్పించారు. ఇది వాట్సాప్ ఇంటర్ఫేస్లో అంతర్భాగంగా ఉండబోతోంది.
వినియోగదారులకు కలిగే ప్రయోజనాలు..
ముఖ్యంగా ఆఫీసు పనుల్లో ఉండేవారికి, బయట తిరిగే ఉద్యోగులకు, ప్రయాణికులకు ఇది వరమనే చెప్పాలి. కిక్కిరిసిన బస్సుల్లో లేదా మార్కెట్లలో ఉన్నప్పుడు కూడా ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవడం ఇప్పుడు సులభతరం అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మీరు ఈ ఫీచర్ను ఆన్ చేస్తే మీ గొంతు అవతలి వారికి స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. అవతలి వారి గొంతు కూడా మీకు స్పష్టంగా వినిపించాలంటే, వారు కూడా తమ ఫోన్లో ఈ ఫీచర్ను ఆన్ చేసి ఉండాలి.
ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ వాడుతున్న కొంతమంది ఎంపిక చేసిన వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అక్కడ విజయవంతంగా పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత, రాబోయే కొన్ని వారాల్లో సాధారణ వినియోగదారులందరికీ దీనిని విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ రంగంలో వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంలో వాట్సాప్ వేస్తున్న ఈ అడుగు ప్రశంసనీయం.