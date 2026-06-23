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WhatsApp : వాట్సాప్‌కు ఇండియన్ బాస్.. కునాల్ షా ఎంట్రీ.!

WhatsApp : ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వాట్సాప్ నాయకత్వ బాధ్యతల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గత ఏడేళ్లకు పైగా వాట్సాప్ గ్లోబల్ హెడ్‌గా..

G Krishna
Published on: 23 Jun 2026 1:53 PM IST
whatsapp global head kunal shah
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whatsapp global head kunal shah

WhatsApp : ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వాట్సాప్ నాయకత్వ బాధ్యతల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గత ఏడేళ్లకు పైగా వాట్సాప్ గ్లోబల్ హెడ్‌గా సేవలందించిన విల్ క్యాత్‌కార్ట్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. క్యాత్‌కార్ట్ నాయకత్వంలో వాట్సాప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ సేవలను విస్తరించడంతో పాటు భద్రత, ప్రైవసీ ఫీచర్లను మరింత బలోపేతం చేసింది. ఈ సేవలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు మూడు వందల కోట్ల మంది వినియోగదారులకు చేర్చడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.

మార్చి రెండు వేల పందొమ్మిది లో వాట్సాప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన క్యాత్‌కార్ట్, దాదాపు ఏడేళ్ల మూడు నెలల పాటు విజయవంతంగా ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను నడిపించారు. వ్యక్తిగత చాట్‌లతో పాటు గ్రూప్ చాట్‌లు, ఇతర డివైజ్‌లలో కూడా ఎన్‌క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్‌ను ప్రవేశపెట్టడం ఆయన హయాంలోనే జరిగింది. ఈ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన క్యాత్‌కార్ట్, తన తదుపరి వారసుడి వివరాలను కూడా వెల్లడించారు. భారతీయ ప్రముఖ టెక్ వ్యాపారవేత్త, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లుల చెల్లింపుల ప్లాట్‌ఫారమ్ 'క్రెడ్' వ్యవస్థాపకుడు కునాల్ షా ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్లోబల్ హెడ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ నియామకంతో కునాల్ షా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాట్సాప్ సేవలను పర్యవేక్షించనున్నారు.

మెటా వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి.. క్రెడ్ సీఈఓ పదవికి కునాల్ షా రాజీనామా

వాట్సాప్ గ్లోబల్ హెడ్‌గా పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలు చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో కునాల్ షా తన ప్రస్తుత సంస్థ అయిన 'క్రెడ్' చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండు వేల పద్దెనిమిది లో ఆయన స్థాపించిన ఈ ఫిన్‌టెక్ సంస్థలో ఫేస్‌బుక్ మాతృసంస్థ అయిన మెటా భారీ పెట్టుబడి పెట్టింది. మెటా సంస్థ సుమారు తొమ్మిది వందల మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఆరు కోట్ల రూపాయలు) క్రెడ్‌లో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిగా పెట్టి, అందులో మైనారిటీ వాటాను సొంతం చేసుకుంది. కునాల్ షాకు ఉన్న ఫిన్‌టెక్ , డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుని, 'వాట్సాప్ పే' సేవలను అంతర్జాతీయంగా మరింత విస్తరించాలని మెటా భావిస్తోంది.

క్రెడ్ సీఈఓగా ఎనిమిదేళ్లకు పైగా పనిచేసిన కునాల్ షా స్థానంలో, ప్రస్తుతం ఆ సంస్థలో అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి సేవలందిస్తున్న మితెన్ సంపత్ తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. గతంలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ఫ్రీఛార్జ్'కు సీఈఓ , ఛైర్మన్‌గా పనిచేసిన అనుభవం కూడా కునాల్ షాకు ఉంది.

వాట్సాప్ భవిష్యత్తుపై కునాల్ షా స్పందన

ఈ సరికొత్త బాధ్యతలపై కునాల్ షా స్పందిస్తూ, వాట్సాప్ ప్రస్తుతం ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగినప్పటికీ, దాని పూర్తి సామర్థ్యంతో పోలిస్తే సాధించాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందని పేర్కొన్నారు. వాట్సాప్ ప్రయాణంలో తదుపరి దశ కోసం మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్‌బర్గ్, క్రిస్ , ఇతర లీడర్‌షిప్ బృందంతో కలిసి పనిచేయడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రపంచం నిశ్శబ్దంగా ఆధారపడే ఇంతటి పెద్ద ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను విజయవంతంగా నడిపినందుకు , ఈ మార్పును సులభతరం చేసినందుకు విల్ క్యాత్‌కార్ట్‌కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ మరిన్ని ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లను తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ యాజమాన్య మార్పు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

WhatsAppKunal ShahMetaWill CathcartWhatsApp Leadership
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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