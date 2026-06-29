వివో నుంచి మరో సంచలనం.. 7,000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి వివో X ఫోల్డ్ 6.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే..!
Vivo X Fold 6: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యాధునిక మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ (MediaTek Dimensity 9500 Super) ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్లో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది.
Vivo X Fold 6: ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు వివో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. సరికొత్త సాంకేతికత, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో 'వివో X ఫోల్డ్ 6' (Vivo X Fold 6) మోడల్ను చైనా మార్కెట్లో ఘనంగా విడుదల చేసింది. భారీ బ్యాటరీ, అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ టెక్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సంచలనాలకు తెరలేపింది.
భారీ బ్యాటరీ.. అద్భుతమైన డిస్ప్లే..!
వివో సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక ఫోల్డబుల్ సిరీస్లో భాగంగా ఈ సరికొత్త ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఏకంగా 7,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి తోడు 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం విశేషం. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, ఇందులో 8.02 ఇంచుల శామ్సంగ్ M14 అమోలెడ్ ప్రధాన స్క్రీన్తో పాటు, బయటి వైపు 6.51 ఇంచుల కవర్ స్క్రీన్ను అందించారు. రెండు డిస్ప్లేలు కూడా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అద్భుతమైన విజువల్స్ అందిస్తాయి.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్.. అదిరిపోయే స్టోరేజ్..!
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యాధునిక మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ (MediaTek Dimensity 9500 Super) ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్లో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ ఓఎస్ 6 ఫోల్డ్ సాఫ్ట్వేర్పై ఈ ఫోన్ రన్ అవుతుంది. ఇందులో 16GB వరకు ర్యామ్, అలాగే 1TB వరకు అంతర్గత స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి IP58, IP59 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు.
కెమెరా అదరహో.. 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్..!
ఫోటోగ్రఫీని ఇష్టపడే వారి కోసం వివో ఇందులో జైస్ (Zeiss) బ్రాండింగ్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించింది. ఇందులో ప్రధాన కెమెరా ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ కావడం గమనార్హం. ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో వస్తుంది. దీనితో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 100x డిజిటల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేసే 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీల కోసం లోపలి స్క్రీన్, బయటి స్క్రీన్లపై 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను అమర్చారు.
ధర..
చైనాలో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర 12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కోసం 7,999 యువాన్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 1,11,000) గా నిర్ణయించారు. అలాగే టాప్ ఎండ్ మోడల్ 16GB ర్యామ్ + 1TB స్టోరేజ్ ధర 10,999 యువాన్లు (సుమారు రూ. 1,53,000) గా ఉంది. దీంతో పాటు ఒక ప్రత్యేకమైన 'బ్లాక్ గోల్డ్ ఎడిషన్'ను కూడా సంస్థ పరిచయం చేసింది. జులై 1 నుంచి చైనాలో ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్లూ హోల్, పోలార్ నైట్, సాల్ట్ లేక్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది లభించనుంది.
సరికొత్త డిజైన్, పవర్ఫుల్ కెమెరా, మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో వచ్చిన వివో X ఫోల్డ్ 6 ఖచ్చితంగా ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో కొత్త బెంచ్మార్క్ను సెట్ చేయనుంది. ప్రీమియం ఫోన్లను ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.