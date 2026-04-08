TRAI Voice Only Plan: గుడ్ న్యూస్.. ట్రాయ్ నిర్ణయంతో మొబైల్ యూజర్లకు పండగే.. డేటా కోసం నో టెన్షన్..
TRAI Voice Only Plan: ట్రాయ్ తాజాగా టెలికాం కంపెనీల ముందు ఒక ప్రతిపాదన ఉంచింది. దీని ప్రకారం, ప్రతి నెట్వర్క్ సంస్థ తప్పనిసరిగా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని కనీసం ఒక రీఛార్జ్ ప్లాన్ను వినియోగదారులకు అందించాల్సి ఉంటుంది.
Mobile Recharge Without Data: టెలికాం రంగంలో వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చేలా భారత టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ (ట్రాయ్) ఒక కీలక ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది. ఇంటర్నెట్ అవసరం లేని వారికి, కేవలం ఫోన్ కాల్స్, సందేశాల కోసం ప్రత్యేకమైన ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కంపెనీలకు సూచించింది. బలవంతంగా డేటా ప్యాక్ల కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసే ఈ నిర్ణయం సామాన్యులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఓసారి చూద్దాం..
ట్రాయ్ సరికొత్త ప్రతిపాదన ఏమిటి?
భారత టెలికాం నియంత్రణ మండలి తాజాగా టెలికాం కంపెనీల ముందు ఒక ప్రతిపాదన ఉంచింది. దీని ప్రకారం, ప్రతి నెట్వర్క్ సంస్థ తప్పనిసరిగా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని కనీసం ఒక రీఛార్జ్ ప్లాన్ను వినియోగదారులకు అందించాలి. ఈ ప్లాన్లో కేవలం అపరిమిత ఫోన్ కాల్స్, నిర్దేశించిన సంఖ్యలో ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న డేటా ప్లాన్లతో పోలిస్తే వీటి ధర చాలా తక్కువగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రాయ్ భావిస్తోంది.
గతంలో విఫలమైన ప్రయత్నాలు..
నిజానికి గతంలో కొన్ని కంపెనీలు ఇలాంటి ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, వాటి ధరలు డేటా ప్లాన్లతో సమానంగా ఉండటంతో వినియోగదారులు ఆసక్తి చూపలేదు. తక్కువ ధరకు డేటా లభిస్తున్నప్పుడు, కేవలం కాల్స్ కోసం అంతే మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయడం ఎందుకనే ఆలోచనతో ఆ ప్లాన్లు విజయవంతం కాలేదు. అందుకే ఈసారి ట్రాయ్ జోక్యం చేసుకుని, సామాన్యులకు భారంగా మారని విధంగా అతి తక్కువ ధరకే ఈ సేవలను అందించాలని పట్టుబడుతోంది.
వినియోగదారులకు చేకూరే ప్రయోజనాలు..
ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే స్మార్ట్ఫోన్, సాధారణ ఫోన్ వాడే వారికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి:
రెండో నంబర్ నిర్వహణ: చాలా మంది రెండు సిమ్ కార్డులు వాడుతుంటారు. ప్రస్తుత టారిఫ్ పెంపు వల్ల రెండో నంబర్ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పనిగా మారింది. ఈ కొత్త ప్లాన్లతో తక్కువ ఖర్చుతోనే సిమ్ కార్డును యాక్టివ్ గా ఉంచుకోవచ్చు.
వైఫై వినియోగదారులకు మేలు: ఇల్లు లేదా కార్యాలయంలో వైఫై వాడే వారికి మొబైల్ డేటా అవసరం తక్కువ. అలాంటి వారు కేవలం కాల్స్ ప్లాన్ తీసుకుంటే నెలవారీ ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
వృద్ధులకు ప్రయోజనం: కేవలం మాట్లాడుకోవడానికే ఫోన్ వాడే పెద్దవారికి, ఇంటర్నెట్ లేని ఈ చౌకైన ప్లాన్లు ఎంతో ఊరటనిస్తాయి.
అవసరమైనప్పుడు డేటా టాప్-అప్..
ఒకవేళ కేవలం వాయిస్ ప్లాన్ తీసుకున్న వారికి అకస్మాత్తుగా ఇంటర్నెట్ అవసరమైతే, వారు విడిగా డేటా ప్యాక్లను రీఛార్జ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల వినియోగదారుడికి తన అవసరానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ను ఎంచుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది. త్వరలోనే ఈ ప్రతిపాదనపై టెలికాం కంపెనీలు తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనున్నాయి.