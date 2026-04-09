world top selling phone: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే ఫోన్ ఏది? శాంసంగ్, షియోమి కుళ్లుకోవాల్సిందే..!

World Top Selling Phone: ప్రతి నెలా ఎన్నో ఫోన్లు మార్కెట్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాయి. కానీ, కొన్ని ఫోన్లు మాత్రమే యూజర్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అసలు అత్యధికంగా అమ్ముడవుతోన్న ఫోన్ ఏదో తెలుసా?

Venkat
Updated on: 9 April 2026 12:28 PM IST
world top selling phone: ప్రస్తుత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో యాపిల్ సంస్థ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది. కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, 2025 రెండో త్రైమాసికంలో ఐఫోన్ 16 ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఫోన్‌గా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. శామ్సంగ్, షావోమీ వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు గట్టి పోటీనిస్తూ యాపిల్ మొదటి మూడు స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడం విశేషం.

స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో యాపిల్ ఐఫోన్ 16 మరోసారి తన సత్తా చాటింది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో వరుసగా రెండో త్రైమాసికంలోనూ ఈ ఫోన్ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగంలో యాపిల్ బ్రాండ్‌కు ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఈ ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయి. శామ్సంగ్, షావోమీ వంటి బ్రాండ్లు సరికొత్త ఫీచర్లతో పోటీ పడుతున్నప్పటికీ, వినియోగదారులు మాత్రం ఐఫోన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

మొదటి మూడు స్థానాలూ యాపిల్ కే..!

కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ గణాంకాల ప్రకారం, 2025 క్యూ2లో టాప్-3 స్థానాలు ఇలా ఉన్నాయి:

ఐఫోన్ 16 (మొదటి స్థానం)

ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ (రెండో స్థానం)

ఐఫోన్ 16 ప్రో (మూడో స్థానం)

దీనిని బట్టి చూస్తుంటే, వినియోగదారులు కేవలం ప్రాథమిక మోడళ్లనే కాకుండా, ఖరీదైన ప్రో వెర్షన్లను కూడా భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్నారని అర్థమవుతోంది.

భారత్, జపాన్ దేశాల్లో పెరిగిన ఆదరణ..

ఐఫోన్ 16 విజయం కేవలం అమెరికా లేదా ఐరోపా దేశాలకే పరిమితం కాలేదు. భారత్, జపాన్ వంటి ఆసియా మార్కెట్లలో కూడా దీనికి అనూహ్య స్పందన లభించింది. మెరుగైన ప్రదర్శన, ఆకట్టుకునే డిస్ప్లే, సంస్థ అనుసరించిన సరైన ధరల వ్యూహం కారణంగా సామాన్య వినియోగదారులు కూడా ఐఫోన్ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

బడ్జెట్ శ్రేణిలో ఐఫోన్ సందడి..

యాపిల్ తన 'ఇ' సిరీస్ ద్వారా తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ అనుభూతిని అందిస్తోంది. గతంలో ఐఫోన్ 16ఇ సృష్టించిన సంచలనాన్ని ఇప్పుడు ఐఫోన్ 17ఇ కొనసాగిస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకుంటూనే, బడ్జెట్ పరిమితులు ఉన్న వారికి ఈ సిరీస్ ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది.

శామ్సంగ్, షావోమీల పరిస్థితి ఏమిటి?

మధ్యతరహా ధరల విభాగంలో శామ్సంగ్ ఇప్పటికీ యాపిల్‌కు ప్రధాన పోటీదారుగా ఉంది. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఏ16 5జీ, ఏ06 4జీ మోడళ్లు మొదటి పది స్థానాల్లో చోటు సంపాదించుకున్నాయి. ప్రీమియం విభాగంలో గెలాక్సీ ఎస్25 ఆల్ట్రా రాణిస్తున్నప్పటికీ, యాపిల్ విక్రయాల స్థాయిని అందుకోలేకపోయింది. మరోవైపు, షావోమీ బ్రాండ్ నుంచి కేవలం రెడ్‌మీ 14సీ 4జీ మాత్రమే టాప్-10 జాబితాలో నిలిచింది.

మారుతున్న మార్కెట్ పోకడలు..

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముడవుతున్న స్మార్ట్‌ఫోన్లలో దాదాపు 25 శాతం వాటాను టాప్-10 మోడళ్లే ఆక్రమించాయి. అంటే వినియోగదారులు నాణ్యత, బ్రాండ్ విలువ ఉన్న ఫోన్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ప్రీమియం డిజైన్, అత్యుత్తమ కెమెరా, నమ్మకమైన సాఫ్ట్‌వేర్ కారణంగా యాపిల్ తన ఆధిపత్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది.

iPhone 16 salesworld top selling phone 2025Counterpoint Research Q2 2025iPhone 16 Pro Max demandSamsung vs Apple market share
2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
